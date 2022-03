Ricardo Peláez llegó a las Chivas de Guadalajara con altas expectativas para encaminar a los resultados deportivos que se merece el equipo más importante del futbol mexicano, pero la realidad es que su gestión ha dejado mucho que desear sobretodo por lo que el mismo dirigente prometió, pues aunque ya no están en los úlitmos lUgares de la tabla porcentual, tampoco han disputado títulos.

La situación para el directivo del Rebaño Sagrado se complica aún más conforme avanzan los partidos con Marcelo Leaño como entrenador, pues se ha convertido en el timonel con el peor porcentaje durante la estancia de Peláez Linares, apenas por encima del 35% de efectividad, muy por debajo de lo que hicieron Víctor Manuel Vucetich y hasta el mismo Luis Fernando Tena.

En este sentido, en La Última Palabra de Fox Sports explicaron que las posibilidades de que Ricardo Peláez se vaya de Chivas al finalizar el Torneo Clausura 2022 son amplias, lo cual no resultaría descabellado no solo porque el dueño Amaury Vergara podría tomar la decisión de dar por finalizado su contrato, sino también porque el propio ex atacante no extrañaría que presentara su renuncia.

Ricardo Peláez se iría al finalizar el Clausura 2022

Fue Gustavo Mendoza quien aseguró que los malos resultados en Guadalajara tienen al director deportivo en un momento complicado, ya que en su proyecto solamente han calificado a la Liguilla en una ocasión en el 2020 cuando llegaron hasta Semifinales, pero fuera de eso en las últimos dos campañas no han pasado del Repechaje y actualmente se ubican en la posición nueve con apenas 12 puntos.

“Me baso en que Peláez tiene más rato dando malos resultados. Le tocó heredar un técnico, luego él llevó otro. Allí está esa seguidilla de malos resultados. Sigue Leaño en Chivas porque en el Clásico no hubo un Leaño hablándole al oído a Amaury Vergara. Porque por una situación igual, ‘fuera Vuce, fuera Vuce’, estaba Leaño en el palco y le dijo ‘dámelo a mí, dámelo a mí (el equipo? Y mira ahí está”, apuntó Medonza en la emisión.

