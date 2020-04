Amaury Vergara ofrece el último reporte sobre el caso del "Pocho" Guzmán y su posible vuelta a Chivas de Guadalajara

Amaury Vergara, presidente de las Chivas de Guadalajara, sostuvo una interesante plática con el programa Versus que transmitió este lunes la cadena TUDN y desde su aislamiento preventivo en casa, actualizó los últimos detalles sobre el caso de dopaje que atraviesa el mediocampista tapatío Víctor Guzmán y que forzó su regreso a Pachuca tras su flamante regreso con los rojiblancos.

El Rebaño Sagrado quedó pendiente de visitar al club Querétaro en una próxima fecha (11) del Torneo de Clausura 2020 de la Liga MX, que se desconoce cuándo se realizará y se reanudará tras la suspensión del campeonato por la alerta sanitaria en la nación, debido a la pandemia mundial por el coronavirus o Covid-19.

El "Pocho" Guzmán fue devuelto a Pachuca tras el escándalo de dopaje

El actual propietario de la organización tapatía al ser consultado sobre la actualidad en el caso Guzmán reconoció que "francamente, estamos igual, a la espera que se pronuncien los resultados del caso del 'Pocho' y no tengo nada nuevo que contarles, estamos en el mismo lugar que la última vez que se habló de este tema".

Vergara, durante la entrevista de manera virtual desde la cuarentena que cumple en su hogar, agregó que "nunca es bueno ver a un jugador con tanto talento fuera de la cancha" y consideró que "establecimos bien nuestra postura, que mientras no se resuelva, pues el jugador no va a poder estar en Chivas y siempre mi deseo para que le vaya bien y sea lo que pase, su regreso a las canchas no sea tan largo".

Las redes sociales se han convertido en estos días de aislamiento voluntario, en una vía de escape y distracción para los aficionados al futbol durante esta cuarentena preventiva en Jalisco, debido a la pandemia mundial que ha ocasionado una alerta sanitaria en la nación por el coronavirus o Covid-19 y así se han aprovechado para entretener a los tapatíos.