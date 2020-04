Amaury Vergara revela que la necesidad pudiera llevarlos a jugar la Liga MX a puerta cerrada pese al coronavirus

Amaury Vergara, presidente de las Chivas de Guadalajara, reconoció este martes en una plática exclusiva virtual con el programa Marca Claro desde su aislamiento preventivo, que la necesidad de cumplir con los compromisos de derechos televisivos y patrocinadores pudiera forzar el regreso a la acción de este Torneo de Clausura 2020 de la Liga MX, una vez culmine la cuarentena en la nación y la alerta sanitaria por el coronavirus o Covid-19.

El propietario del Rebaño Sagrado sostuvo este martes una entrevista exclusiva por videoconferencia con el programa conducido por Nicolás Romay, Bernardo de la Garza y Daniela Cohen a través de Radio MVS y habló de todo lo concerniente a la actualidad de los rojiblancos, durante la cuarentena preventiva en el estadio de Jalisco y sus entrenamientos virtuales.

Chivas jugó su último partido, el 15 de marzo, a puerta cerrada

El mandamás rojiblanco señaló que "Europa nos lleva un par de semanas de adelanto en todo lo que está pasando y podemos ver como el fútbol europeo está tomando ciertas decisiones que quizás podrían ser un referente de lo que podríamos aplicar, simplemente porque van adelantados a nosotros. Esto es algo mundial que nos va a transformar como personas, como economía mundial, como deporte, sería muy soberbio decir que esto no va a cambiar algunas cosas".

Amaury Vergara, durante la entrevista con Marca Claro, indicó que "pase lo que pase, vamos a tener la mejor actitud posible para ajustarnos, no hemos pensado todavía en nada, en anticiparnos a cosas que no sabemos como cambiar un esquema económico de un club, creo que todavía no hemos llegado a eso, más bien nos estamos enfocando en cómo sobrellevar este paro que estamos teniendo y como tenemos que prevenirnos para los meses o semanas que pueda tardarse más y saliendo de esto ya veremos como es el resultado y qué decisiones importantes debemos tener para los próximos años".

El actual presidente de Chivas reconoció que "podríamos terminar jugando algunos partidos a puerta cerrada, pero hay clubes que necesitan ese ingreso, que es importante. Sí es importante que la afición sepa que el ingreso de taquilla no es el más importante de un club, el ingreso más importante es entre los derechos de televisión, lo que se paga por los derechos y la licencia de televisión de México y Estados Unidos, principalmente. La compra y venta de jugadores y por supuesto, los patrocinadores. Si lo pones en esa escala de jerarquía, quizás jugar a puerta cerrada podría ser una forma de mantener un esquema sano con el tema de derechos de transmisión y con los patrocinadores, pero para otros equipos quizás sí sea importante que reciban ese ingreso de taquilla y habrá que pensar en ellos".

