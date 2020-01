Amaury seguirá la tradición de trolleos que inició su padre

Amaury Vergara, presidente de las Chivas de Guadalajara, aseguró que la herramienta que ideó su padre Jorge con los deplegados y que utilizó para recordarlo durante los anuncios de los refuerzos en este mercado de transferncias, pudieran reaparecer con alguna victoria importante del equipo en este Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

El Rebaño Sagrado, que viene de caer el martes 2-1 ante Dorados de Sinaloa en el Estadio Akron por la ida de los Octavos de Final de la Copa MX, se prepara desde el día siguiente en la ciudad deportiva de Verde Valle y con todo el plantel a disposición, para recibir a Toluca en la tercera jornada del campeonato nacional.

El propitario del Club Deportivo Guadalajara, en una extensa entrevista para Fútbol Picante en ESPN y al ser consultado sobre los desplegados que caracterizaron a su padre por despertar polémica en el mundo del futbol mexicano, señaló que en el mercado de transferencias "en honor a él, estuvimos haciendo desplegados y el equipo creativo de Chivas lo hizo de una manera espectacular, lo disfruté muchísimo. Siempre respetando y sabiendo que a veces en la vida, las cosas que ya sucedieron difícilmente se pueden repetir de la misma forma, pero siempre que haya una oportunidad de repetir algo tan increíble como fueron los desplegados, lo vamos a hacer".

Amaury, luego que le recordaran aquel desplegado de "los gatitos" en alusión a los Pumas de la UNAM, reconoció que "lo veo muy intrépido y era algo muy de la personalidad de mi padre, porque finalmente tampoco fue algo ofensivo, no creo que haya sido un insulto, no creo que haya sido burdo, creo que fue de alguna forma elegante, por así decirlo y que además despertó una rivalidad que no existía, ahora Chivas-Pumas se considera ahora como un partido de alta rivalidad, casi un clásico, no lo es, no considero yo que sea un clásico, pero se acerca".

