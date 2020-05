¡Amor eterno! El sacrificio de Carlos Salcido para cumplir su sueño: Ser campeón con Chivas de Guadalajara

Carlos Salcido, ex defensor de las Chivas de Guadalajara, vivía en 2014 una etapa importante con Tigres UANL tras haber sido convocado a su tercer Mundial con la selección mexicana, pero aún tenía un sueño por cristalizar: ser campeón con el equipo de sus amores. Por ese motivo, sacrificó dinero con tal de conseguir ese objetivo y desechó un convenio de tres años con los regios, para volver al redil alzar trofeos como capitán rojiblanco.

El recordado central del Rebaño Sagrado, durante una entrevista exclusiva publicada por la versión mexicana del diario deportivo AS, reveló lo que hasta este momento era un secreto o un leyenda y es que cuando la directiva rojiblanca le llevó el contrato al Centro de Alto Rendimiento (CAR) en la Ciudad de México, renunció a un convenio de tres años que tenía con Tigres, por una propuesta de sólo dos años y un salario menor que le ofreció Guadalajara. Aunque aceptó por perseguir el sueño que le faltaba en su carrera.

Salcido levantó los cinco títulos de la era Almeyda como capitán de Chivas

Salcido señaló que precisamente "esa fue la primera motivación. De retirarme, muchos me querían retirar desde que regresé de Europa a Tigres, decían que ya venía a retirarme. Llegando a Tigres, quedamos campeones, después la medalla olímpica, después el Mundial. Llegando a Chivas me retiré de la selección, pensando y enfocándome totalmente en Chivas. Ya no quería tener viajes, sabía que tenía 34 años, quería que mis piernas descansaran y dedicarme 100 por ciento a lo que soñaba que era el título". Argumentó que "eso era lo que me motivaba, porque siempre veía la foto del último campeonato. Siempre veía a Oswaldo Sánchez y el 'Bofo' (Bautista) levantando la copa y yo decía: tengo que estar en una foto levantando la copa. No había tiempo. De hecho, es primera vez que lo digo y lo voy a compartir: en Tigres acababa de firmar un contrato de tres años más. Cuando llegó a Chivas firmé un contrato de dos años, así fue, imagínate. Dos años con opción a un tercero. Yo dejé un contrato mucho mejor para venir a Chivas y hacer realidad un sueño que para mí significó bastante".

El potente ex defensor rojiblanco explicó qué lo movió a tomar esa decisión y confesó que "tener el privilegio de buscar ser campeón en Chivas, porque ya había sido campeón en muchos lados. Muchas veces uno tiene que dejar cosas para lograr lo que uno quiere. Y yo como decimos, me la rifé. Quería conseguir algo y al final del día no me equivoqué, valió la pena soltar un contrato de tres años, con mejor salario. Valió la pena regresar a Chivas, claro que valió la pena. Hoy en día tengo esa foto que yo quería, esa foto significa haber dejado cosas para conseguir lo que yo quería". Aseguró que esa decisión valió la pena, pues "me faltaba la última, me faltaba lo que yo más quería, me faltaba lo que en 2004 no pude conseguir contra Pumas, me faltaba eso que como fan viví cuando Chivas le ganó a Toros Neza, me faltaba hacer historia con el equipo de mis amores. Creo que eso no se compara con lo que dejé de percibir. Valía más buscar un sueño, una meta que yo tenía".

Salcido afirmó en la entrevista publicada por AS México que "la realidad, es que hoy en día te puedo decir que nunca me he arrepentido y nunca me arrepentiré. Si tuviera la posibilidad, lo volvería a hacer sin ningún problema, porque mi vida siempre ha sido de retos, de escoger lo que yo quisiera hacer. Para eso debo tener motivaciones y una de mis motivaciones era esa. Recuerdo que platicaba casi todos los días con Jorge Vergara, en paz descanse y me decía: ya casi, ya casi". Rememoró también que "estaba en el CAR cuando me llevaron el contrato, antes del Mundial (2014) ya era jugador de Chivas, ya sabía lo que venía. Mi mente estaba preparada, era como esos perros que todo el tiempo tienes amarrados y cuando los sueltas poquito quieren acabarse el mundo. Así me sentía y por eso cuando llegué a Chivas, después del Mundial, fui a Verde Valle, me querían dar vacaciones y yo no quise. Dejé vacaciones y tomé la decisión de retirarme de la selección, para cuidar un poco más mis piernas y tener más fuerza para lograr lo que yo quería".