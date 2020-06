Ángel Zaldívar emocionado con su regreso a Chivas de Guadalajara: "Claro que me gustaría volver"

El nombre de Ángel Zaldívar es uno de los que suena en el mercado de pases para Chivas de Guadalajara pues a pesar de no haber estado en los recientes torneos con el equipo al tener préstamos con Monterrey y Puebla, el delantero debe reportarse con el equipo este viernes para solucionar su situación.

El atacante aún no tiene del todo clara su situación pues su permanencia en el Rebaño Sagrado para el Torneo Apertura 2020 no es algo totalmente confirmado, pero eso no lo hace perder la ilusión de volver a defender la playera del club que lo vio debutar como profesional. "Pues claro que me gustaría volver", dijo en un Instagram Live con Jon Barbon.

"Todavía no puedo decir si volveré o no, es algo que no puedo confirmar. No tengo claro qué va a pasar con mi futuro pero ya en su momento se darán cuenta, ya en su momento se van a enterar pero que sea lo mejor", afirmó el delantero que destacó durante la era de Matías Almeyda en el club.

El delantero estuvo agradecido de sus pasos por Rayados y los de la Franja. "Fue una experiencia bastante interesante que me hizo crecer. Obviamente es una gran diferencia con respecto a Chivas el poder compartir con extranjeros y poder aprender de lo que traen de otras ligas", mencionó.

Zaldívar tuvo un buen recorrido con Chivas de Guadalajara, debutando en el Clausura 2013 pero ganándose un puesto definitivo en el Apertura 2015. Con el club levantó una Liga MX, dos Copa MX, una Supercopa MX y una Concachampions.