Los argumentos de Zaldívar para quedarse con el puesto de Macías en Chivas

El atacante de las Chivas de Guadalajara, Ángel Zaldívar manifestó que está listo para asumir el rol protagónico dentro de la ofensiva en el Torneo Apertura 2021, tras la salida de José Juan Macías al Getafe de España, pues se siente con la experiencia para cumplir con las expectativas, a pesar de que la campaña anterior solamente marcó un gol y fue ante el Atlas en el Clásico Tapatío.

En conferencia de prensan este jueves, el “Chelo” explicó que está en buen momento para recibir la oportunidad de ser el centro delantero titular del Rebaño Sagrado en la siguiente campaña, ya que no sólo se considera listo a nivel futbolístico, pues también a nivel emocional cuenta con los argumentos suficientes para haber dentro de la cancha.

“Me comprometo a poder aportar lo mejor de mí, eso siempre ha sido, pero puedo decir todo, pero lo importante es demostrarlo en el campo. Tengo experiencia y la responsabilidad y compromiso lo tengo al cien por ciento con Chivas, quiero ser campeón y ese compromiso es mía y de todo el equipo. Principalmente asumo esa responsabilidad y compromiso de que no solo yo, sino los que nos quedamos de tener ese rol de poder hacer los goles en Chivas”, explicó Zaldívar.

Sobre la falta de refuerzos que tienen preocupada a la afición de Chivas, el artillero de 27 años y quien ja jugado fuera del club rojiblanco en Monterrey y Puebla, mencionó que uno de los aspectos importantes es tener autocrítica para tratar de mejorar en cada entrenamiento y con esto asumir la responsabilidad que se requiere dentro del equipo más importante del futbol mexicano.

“Las críticas siempre van a haber, creo que no puedes hacer que la gente hable bien de ti, siempre habrá críticas, lo importante es hacer siempre tu trabajo, si con tu trabajo demuestras que lo estás haciendo bien, no va a importar lo que digan. Me enfoco en mi trabajo, en hacer bien las cosas y ya es respetable lo que diga la afición o las demás personas. He trabajado y estoy trabajando en eso, estoy tranquilo porque nadie me ha regalado nada, lo que he logrado es en base a trabajo y estar en constante crecimiento, buscando una oportunidad de ser titular y ayudar al equipo”, apuntó el “Chelo” Zaldívar.