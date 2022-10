El Guadalajara atraviesa momentos complicados en su historia y por eso un antiguo miembro del club aseguró que no se mide con la misma vara a rojiblancos y azulcremas.

Chivas y América son los equipos que han dominado el futbol mexicano durante gran parte de la historia, convirtiéndose en los únicos dos clubes sobre los cuáles se discute cuál tiene la institución más importante del balompié nacional; sin embargo, un exdirectivo del Rebaño apareció para asegurar que la exigencia a los rojiblancos es considerablemente menor a la de las Águilas.

Es cierto que ambas escuadras están viviendo realidades completamente opuestas, ya que los de Coapa están en la cima del balompié nacional como líderes y como uno de los máximos candidatos al título, mientras que los tapatíos están tratando de consolidar un proyecto deportivo que se sustenta en las fuerzas básicas.

Es por eso que el exdirector deportivo, Francisco Gabriel de Anda, aseguró que pese a la grandeza de ambas instituciones, a los azulcremas se les pide constantemente el ser campeón, mientras que al chiverío solamente es ver “a dónde llega”.

“De Chivas yo creería que a Cadena lo van a dejar para el siguiente torneo y que no hay tanta presión, aunque deberían. Es cierto, si pones en igualdad de circunstancias aAmérica y Chivas, en cuanto a grandeza, popularidad, los equipos que más han ganado, no le puedes exigir tanto a uno, América, que la exigencia es altísima y al otro (Chivas), vamos a ver a dónde llega. Por una u otra razón, a Chivas no se le exige como a América”, declaró el Futbol Picante.

¿Cuándo se jugará el Repechaje entre Puebla y Chivas?

El compromiso en el que rojiblancos y camoteros se jueguen todo el semestre está programado para disputarse el próximo domingo 9 de octubre en la cancha del Estadio Cuauhtémoc en punto de las 16:30 horas, duelo con el que cerrarán los duelos de Repesca y quedará definida la Liguilla del futbol mexicano.

