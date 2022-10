Chivas está a unos días de disputar el partido más importante del Apertura 2022 cuando visite al Puebla en la cancha del Estadio Cuauhtémoc como parte del Repechaje; sin embargo, la irregularidad que ha presentado el Guadalajara en el torneo ha ocasionado que no haya muchos analistas que confíen en el Rebaño.

Los de la Perla de Occidente han vivido un semestre lleno de irregularidad, ya que desde el arranque del campeonato no obtuvieron los resultados esperados, ya que tardaron nueve partidos en conseguir la primera victoria, aunado a que en la recta final de campeonato hilvanó tres derrotas en fila.

ver también Chivas ya pretende a su primer refuerzo

Es por eso que el analista de ESPN, Rafael Puente, analizó la realidad de todo el futbol mexicano, en donde no titubeó en asegurar que Chivas no debería mantenerse con posibilidades de pelear el campeonato, al igual que todos los clubes que disputarán el Repechaje.

“Chivas no merece realmente aspirar al título, por todo lo que ha sido el torneo. Como no merece FC Juárez, como no merece Toluca. Si acaso, los que merecen son los cuatro primeros por lo que hicieron en el torneo. Chivas le puede ganar al Puebla, jugó partidos en los que merecía más puntos, no los consiguió por no convertir las ocasiones que se le presentaron”, concluyó.

¿Cuándo se jugará el Repechaje entre Puebla y Chivas?

El compromiso en el que rojiblancos y camoteros se jueguen todo el semestre está programado para disputarse el próximo domingo 9 de octubre en la cancha del Estadio Cuauhtémoc en punto de las 16:30 horas, duelo con el que cerrarán los duelos de Repesca y quedará definida la Liguilla del futbol mexicano.



¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!