El delantero del Rebaño no ve con malos ojos la operación que le realizaron para acabar con sus problemas en la rodilla que lo tenían en medio de la incertidumbre.

Días complicados y de zozobra son los que sumergieron a Alexis Vega en un marasmo de preguntas sin respuesta, hasta que este miércoles 18 de enero todo quedó en un simple susto, ya que el jugador de las Chivas de Guadalajara se sometió a una intervención quirúrgica en la rodilla derecha para recortale una parte del menisco que le había provocado los fuertes dolores que encendieron las alarmas el viernes pasado dentro de la Jornada 2 del Torneo Clausura 2023 ante San Luis.

El goleador del Rebaño Sagrado recibió un primer diagnostico el lunes pasado cuando se dio a conocer que no presentaba problemas de ligamento, lo cual fue un buen síntoma para pensar en una lesión de menor gravedad, por lo que esta mañana lo sometieron a un revisión con un artroscopio, donde se determinó que tenía un exceso de menisco, el cual se recortó y con ello se informó que su regreso a las canchas se planea en dos meses, cuando mucho.

"La Dirección de Ciencias del Deporte del Club Deportivo Guadalajara informa sobre el estado post operatorio de Alexis Vega, quien este miércoles fue sometido a una artroscopia exploratoria en la rodilla derecha. Dicho proceso reveló que el delantero requería de un recorte de menisco, por lo cual se le realizó una menisectomía parcial de menisco. El pronóstico para su recuperación y vuelta a la competencia es de 6-8 semanas”, publicó el portal oficial de Chivas.

El mensaje de optimismo de Alexis Vega en redes sociales

Por el momento el Gru únicamente se debe dedicar a reposar para empezar con su rehabilitación en las siguientes semanas, pero no quiso pasar por alto la oportunidad de agradecer que su estado físico no se haya complicado y que el regreso a la actividad no sea mucho tiempo después, ya que existía el temor de que su rodilla presentara mayores dificultades, pues ha sido operado en dos ocasiones por la misma situación.

“Gracias a Dios todo salió como esperábamos y estar de vuelta más pronto de lo que imaginé, GRACIAS a todos por sus mensajes de apoyo”, fue lo que escribió el Gru en su cuenta de Instagram acompañado por una imagen desde la cama del hospital y un par de fotos más junto a su esposa y otra con la camiseta de la Selección Mexicana.

