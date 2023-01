El delantero no podrá ver actividad al menos en las siguientes seis semanas debido a un problema en la rodilla derecha que sufrió ante San Luis.

Hay pocas posibilidades de que las Chivas de Guadalajara logren trascender en el Torneo Clausura 2023 si no cuentan con Alexis Vega en sus filas, luego del problema en la rodilla derecha que sufrió frente a San Luis el viernes anterior, al menos esa es la visión que tiene el periodista David Faitelson, quien considera que apenas les alcanzará para clasificar al Repechaje y de eso tampoco está seguro.

El comentarista de ESPN explicó sus razones para considerar que el Rebaño Sagrado no cumplirá con las expectativas en este primer torneo con Fernando Hierro como director deportivo y Veljko Paunović como entrenador, debido a que la ausencia del Gru representará mayores problemas de los que se tienen en mente, ya que es el mejor referente ofensivo con el que cuentan.

ver también La inesperada recomendación de Peláez para Chivas

“Ni Ríos, ni Ormeño, ni Macías, ninguno de esos jugadores tiene las condiciones que tiene Vega, es un jugador sumamente importante. Pasa en Tigres (alguna lesión) y no pasa nada; pasa en Chivas porque al tener un plantel de jugadores contados. Para mí, sin Alexis, se les fue el torneo a Chivas, perdón que sea tan drástico. Para mí, el pronóstico es que Guadalajara no se meta dentro de los ocho mejores del torneo, pero no lo veo en Liguilla. Que le pongan muchas ganas contra Querétaro y Ciudad Juárez, son rivales directos por el puesto 12”, apuntó David Faitelson en Futbol Picante.

Será este miércoles cuando se determine con seguridad el alcance de la lesión de Alexis Vega cuando le realicen una artroscopia para revisarle la rodilla y saber si no tiene un problema mayor en el menisco, de ser así su ausencia será entre cuatro y seis semanas, pero si requiere una intervención quirúrgica de mayores proporciones se perderá seis meses de actividad.

Encuesta ¿Coincides con Faitelson sobre la ausencia de Vega en Chivas? ¿Coincides con Faitelson sobre la ausencia de Vega en Chivas? Sí, tiene toda la razón No, exagera, vamos a clasificar a Liguilla directo No sé, pero si vamos a sufrir sin Alexis YA VOTARON 57 PERSONAS

¿Qué sigue para Chivas?

Tras el empate en el Estadio Alfonso Lastras, el Rebaño regresó a la Perla de Occidente, donde tuvieron el fin de semana de descanso y reportaron este lunes para comenzar a preparar su presentación en casa en este Clausura 2023, mismo que se suscitará el próximo sábado 21 de enero cuando reciban al Toluca en el Estadio Akron a las 21:10, tiempo del centro de México.

Sigue toda la actualidad de Chivas con los especialistas

Rebaño Pasión te invita todos los jueves a las 15:30 horas, tiempo del centro de México, a disfrutar del mejor y más completo análisis, a través de nuestras redes sociales

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!