El Club Deportivo Guadalajara tiene en sus manos la mejor oportunidad de revertir lo que ocurrió en el 2021 cuando apenas lograron calificar al Repechaje, por lo que en este Torneo Clausura 2022 tratarán de salir con todo a sumar la mayor cantidad de puntos posibles que los catapulten a los primeros puestos de la competencia.

El Rebaño Sagrado se enfrentó a Mazatlán en el primer encuentro del certamen para llevarse una importante victoria que lo coloca, de manera momentánea, en el liderato de la Liga MX a falta de que se desarrollen los demás partidos y también tomando en consideración que apenas está arrancando la campaña, pero ver a los rojiblancos en la cima siempre es importante.

El técnico Marcelo Míchel Leaño sabía que era una buena oportunidad de sumar los primeros tres puntos de la campaña con la finalidad de callar bocas y ganarse más votos de confianza por parte de la directiva y la afición, ya que hay algún sector que todavía sigue sin creer en su proyecto.

POS EQUIPO PJ PTS 1 GUADALAJARA GUADALAJARA 1 3 2 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 1 3 3 PACHUCA PACHUCA 1 3 4 JUÁREZ JUÁREZ 1 3 5 AMÉRICA AMÉRICA 1 1 6 PUEBLA PUEBLA 1 1 7 MONTERREY MONTERREY 1 1 8 QUERÉTARO QUERÉTARO 1 1 9 ATLAS ATLAS 0 0 10 LEÓN LEÓN 0 0 11 PUMAS UNAM PUMAS 0 0 12 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 0 0 13 TIGRES UANL TIGRES 0 0 14 TOLUCA TOLUCA 0 0 15 NECAXA NECAXA 1 0 16 ATLÉTICO SAN LUIS A SAN LUIS 1 0 17 TIJUANA TIJUANA 1 0 18 MAZATLÁN MAZATLÁN 1 0

En resumen, Chivas terminó esta primera jornada con un buen funcionamiento después del estupendo resultado que obtuvieron como locales frente a los sinaloesnes y que les da la confianza para seguirse afianzando en los encuentros siguientes como uno de los candidatos a pelear por los primeros puestos del nuevo torneo.

Estos son los partidos que se han disputado en la Jornada 1 del Clausura 2022: San Luis 0-2 Pachuca, Juárez 2-1 Necaxa, Puebla 1-1 América, Rayados de Monterrey 0-0 Monterrey, Cruz Azul 2-0 Tijuana y Chivas 3-0 a Mazatlán. Para este lunes 10 de enero se jugará el Pumas vs. Toluca, el 12 de enero el Santos vs. Tigres y el 19 del mismo mes León vs. Atlas completarán la Fecha 1.