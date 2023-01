El flamante director técnico de las Chivas de Guadalajara, Veljko Paunovic, publicó este lunes su primer itinerario de trabajo para la semana del debut oficial rojiblanco en el venidero Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Rebaño Pasión te trae los detalles de la preparación tapatía para la fecha inaugural del futbol mexicano.

La plantilla principal del Rebaño Sagrado, bajo el mando del entrenador serbio, regresa este lunes a los entrenamientos con una sesión vespertina en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para comenzar los preparativos de su próxima presentación y que marcará el debut frente a los Rayados en el Estadio BBVA, correspondiente a la Jornada 1 del Clausura 2023.

ver también Así quedó Chivas en la simulación del Clausura 2023

Las Chivas, durante la pretemporada con el nuevo cuerpo técnico de Paunovic, mostró un cambio interesante en su desempeño para motivar a la afición rojiblanca con miras a este nuevo año, después de conseguir siete victorias en las nueve apariciones que tuvo durante una extensa preparación de casi dos meses, para el sábado 7 de enero, cuando inicia el calendario oficial del Clausura 2023 con una visita a Monterrey.

El Club Deportivo Guadalajara publicó este lunes "la programación de trabajo de las Chivas con miras a su partido de debut en el Clausura 2023 contra Rayados, que se jugará este sábado a las 9:10 de la noche en Monterrey, contempla cuatro entrenamientos durante la semana". Agregó que "luego de un par de días para disfrutar de las festividades de Año Nuevo, el Rebaño Sagrado comenzará este lunes con su preparación en Verde Valle hasta el jueves, día en el que emprenderá el viaje hacia la Sultana del Norte".

El itinerario de Chivas para la Jornada 1 del Clausura 2023

Guadalajara publicó el primer itinerario de la temporada (Chivas)

Lunes, 2 de enero

Entrenamiento 4:00 PM

Verde Valle

Martes, 3 de enero

Entrenamiento 9:30 AM

Verde Valle

Miércoles, 4 de enero

Entrenamiento 9:30 AM

Verde Valle

Jueves, 5 de enero

Entrenamiento 9:30 AM

Verde Valle/Estadio Akron

Viernes, 6 de enero

Entrenamiento 9:00 AM

Desayuno grupal 11:00 AM

Salida al aeropuerto 11:30 AM

Verde Valle

Vuelo GDL-MTY 1:30 PM

Aeropuerto de Guadalajara

Sábado, 7 de enero

Monterrey vs Guadalajara 9:10 PM

Estadio de Rayados

Sigue toda la actualidad de Chivas con los especialistas

Rebaño Pasión te invita todos los jueves a las 15:30 horas, tiempo del centro de México, a disfrutar del mejor y más completo análisis, a través de nuestras redes sociales

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!