Atento: Raúl Gudiño apunta a la MLS tras poco interés de clubes en la Liga MX

Raúl Gudiño, portero de las Chivas de Guadalajara, regresó en el verano de 2018 a cumplir un sueño en el redil de ser titular y afianzarse así en las convocatorias a la selección mexicana, pero ahora ruega por una oportunidad en otro club de la Liga MX para no quedarse otro semestre sin actividad y ante el poco interés generado en el mercado local, apunta más allá de nuestras fronteras a la Major League Soccer (MLS).

El guardameta del Rebaño Sagrado, de 24 años de edad, desde su vuelta a la Perla Tapatía ha disputado 38 partidos, recibiendo 51 goles y dejando su marco inmaculado en 10 ocasiones. Pero en su primer año (Apertura 2018 y Clausura 2019), participó en 30 juegos y en la segunda temporada sumó apenas ocho encuentros, cuatro en el pasado Apertura 2019 de la Liga MX y otros cuatro en la Copa MX, de ellos sólo dos en este 2020.

Gudiño solo ha visto acción este 2020 en dos partidos de la Copa MX (Chivas)

Gudiño, en su afán de perfilarse como uno de los llamados a la selección mexicana con rumbo a Catar 2022, decidió volver al redil y ahora, luego de dos años, el sueño se ha convertido en una pesadilla pues, tras un año de recibir oportunidades en el once titular con José Saturnino Cardozo, ha perdido la confianza de los estrategas que han llegado al banquillo y con el regreso de "Toño" Rodríguez, el ex Porto de Portugal ha sido destinado a la suplencia y solo ha visto actividad con Luis Fernando Tena en la Copa MX.

El joven portero suplente en Chivas pasó de jugar la UEFA Champions League con el chipriota Apoel a estar a la sombra de "Toño" Rodríguez durante los últimos 12 meses, por lo que solicitó a la directiva tapatía salir del equipo para sumar minutos en otro club y volver al radar de la selección mexicana, su principal interés. El mercado de pases recién comienza en la Liga MX, pero el poco interés que generó su disponibilidad al ser rechazado por Toluca y estar a la espera aún de otros como Pumas de la UNAM, Necaxa y Mazatlán, junto a su agente apuntarían al gigante del norte.

Raúl "Potro" Gutiérrez, ex entrenador de la selección mexicana de la categoría Sub-17, recomendó en una entrevista para la cadena ESPN que una de las mejores alternativas para Gudiño sería emigrar a la Major League Soccer, pues argumentó que "si decide ir a MLS, pero a jugar es buena opción. Si ven a (Carlos) Vela, (Rodolfo) Pizarro, Jonathan (Dos Santos), la gente que se encarga de visorías, pues si Gudiño está no entendería el por qué no podría estar en ese radar. Dependerá de sus actuaciones y las respuestas que dé".

�� @RPELAEZ9 aclaró los rumores de @Chivas.



➡No ha llegado oferta por Macías



➡ 'Gallito' Vázquez y Raúl Gudiño han pedido salir para buscar minutos.



➡ "No negociamos con Aldo Rocha, ni por 'Ponchito' González".#EnlaceBalompié#LigaBBVAMXpic.twitter.com/Bja1DVhYQ1 — Enlace Balompié (@EnlaceBalompie) June 19, 2020