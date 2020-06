Atento: Reportan que hay acuerdo para renovar a "Chofis" López e incluye advertencia de Chivas de Guadalajara

Javier Eduardo López, mediocampista de las Chivas de Guadalajara, habría llegado a buen término en las negociaciones de su representante con la directiva de la institución tapatía para extender su vínculo contractual en el redil, aunque la renovación incluiría advertencias y condiciones especiales, según reveló este viernes "Barra Brava" en El Universal.

El talentoso volante del Rebaño Sagrado, de 25 años de edad, ha sido ligado en este periodo previo al mercado de transferencias y tras la cancelación del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX a clubes como Monterrey y más recientemente León, luego de tener contadas oportunidades en el once inicial del director técnico Luis Fernando Tena, quien ha preferido ubicar en sus formaciones a un delantero como Alexis Vega en lugar del zurdo.

El Universal resaltó la advertencia del alto mando rojiblanco para López

La publicación de "Barra Brava" este viernes refirió que "Javier ‘Chofis’ López peleó por su renovación y la consiguió, pero la directiva del Guadalajara le señaló que debe ganarse un lugar dentro del 11 de Luis Fernando Tena. Además, ha comenzado el rumor de que interesa al León que dirige Ignacio Ambriz. Después de varias semanas de negociaciones, que se extendieron por la pandemia de Covid-19, Ricardo Peláez, director deportivo del Rebaño, y el mediocampista acordaron un convenio que se hará oficial en los próximos días".

La nota en el rotativo mexicano agregó que "no fue fácil para López, quien sería pretendido por el León, pero siempre ha manifestado su interés de quedarse en las Chivas. Y es que en lo disciplinario, el volante no es el más destacado y constantemente es señalado. Peláez y Tena conversaron con el volante para que mejorara su comportamiento y que no va a jugar sólo por su extensión, debe ganarse su sitio, si es que antes no viene un cambio de aires".

El mediocampista de perfil zurdo fue uno de los primeros en presentarse este viernes a las nuevas pruebas físicas y médicas de los rojiblancos en las instalaciones de la casa club en la ciudad deportiva de Verde Valle, con miras al comienzo de la pretemporada y que esta pautada para el lunes 8 de junio en la cancha principal del recinto tapatío.