La realidad es que Marcelo Michel Leaño no la ha pasado nada bien como director técnico de las Chivas de Guadalajara, ya que apenas suma un triunfo en siete partidos y la ola de críticas no se han hecho esperar por la falta de buenos resultados, además solo han marcado cuatro goles desde su llegada, por tal motivo hay jugadores que ya piensan en irse de la institución ahora que se hizo oficial su continuidad para el Torneo Clausura 2022.

El timonel interino vivía en la incertidumbre semana a semana, pero una vez que oficializó que seguirá como el estratega del Rebaño Sagrado a petición del propietario Amaury Vergara, varios elementos tendrán que ir definiendo su futuro fuera de la insitutción debido a que no entran en sus planes no solo porque no ha visto minutos desde que asumió las riendas en la Jornada 10, sino por el estilo que de juego que buscará implementar en lo que le quede de esta campaña y el certamen siguiente.

Según información de Tv Azteca, los elementos que no han sido considerados por Leaño en sus siete duelos dirigidos ni para salir a la banca, estarían viviendo sus últimos días en Guadalajara, ya que fueron de los futbolistas que recibieron oportunidad con Víctor Manuel Vucetich y aunque no jugaban con regularidad, al menos estaban en la lista de suplentes, aunado a elementos como Antonio Rodríguez y Miguel Jiménez, dos de los arqueros del club que se quedaron por debajo de Raúl Gudiño.

Los jugadores que se irán de Chivas

Ricardo Peláez también recibió el espaldarazo en su proyecto y se quedará como director deportivo con contrato indefinido, así que empezará a vislumbrar el plantel del próximo torneo donde hay varios elementos que no son del agrado de Michel Leaño, quien a lo largo de su gestión como timonel ha intentado apegarse al futbol dinámico y siempre ofensivo, pese a que solo ha ganado un encuentro.

En este sentido, además de Toño Rodríguez, Miguel Jiménez, Oribe Peralta y Cristian Calderón, los juveniles Deivoon Magaña, Jesús Orozco, Pavel Pérez, Juan de Dios Aguayo y Alejandro Organista, serán los jugadores a los que tratarán de darles salida en Chivas, pues han perdido protagonismo y dejaron de ser considerados,, por lo que buscarán acomodarse de manera definitiva en el Tapatío de la Liga de Expansión o en algún otro club interesado en sus servicios.