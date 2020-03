Briseño no contempla vacaciones, tampoco reducir su sueldo

Antonio Briseño, defensor de las Chivas de Guadalajara, reveló este martes que como parte del espectáculo del futbol no contempla vacaciones para poder completar este suspendido Torneo de Clausura 2020 de la Liga MX, pero admitió que no esta dispuesto a someterse a una reducción de sueldo, en caso de que los dueños del circuito determinaran descontar una parte proporcional, o en definitiva suprimir el pago de su salario a raíz de la crisis económica causada por la pandemia del coronavirus o Covid-19.

El portentoso central del Rebaño Sagrado, quien reconoció que la postergación de otros eventos deportivos les dará más tiempo a las Ligas de cumplir con sus calendarios, aseguró que "así como los doctores ayudan ahorita muchísimo, nosotros como futbolistas no podemos decir: ay yo, mis vacaciones. Eso es pensar egoísta. Si se necesita sacrificar vacaciones, se sacrifican. El club te paga bien, la gente necesita el espectáculo", una vez regrese la normalidad tras la alerta sanitaria mundial por este virus.

Las medidas de descuentos proporcionales de salarios ya están empezando a implementarse en el futbol europeo, luego de que jugadores de la Bundesliga (Alemania) aceptaron una reducción a su sueldo, misma situación que se está negociando con los capitanes en el FC Barcelona (España).

El "Pollo" Briseño fue categórico ante la consulta y señaló que "en lo personal, como todos, tenemos proyectos por construir y un patrimonio, no podría. Me endeudé en muchas cosas, contemplo mi sueldo, hablo a título personal, yo no. Los que ganan demasiado en Europa, si ellos quieren pues cada quien, uno tiene necesidades en base a su sueldo, yo en lo personal no".

El zaguero rojiblanco reveló que al interior del plantel tapatío todavía no se trató ese tema, ningún dirigente ha planteado al equipo la posibilidad de recortar, ya fuera en parte proporcional o total al sueldo mensual e indicó que "no sabemos nada de eso, a final de cuentas es un tema muy delicado para todos, no me corresponde hablar. Nos corresponde llevar el trabajo en casa, el club nos ha facilitado todas las herramientas. En lo que se rumora porque no hay nada oficial, no se ha tocado nada el tema del salario".

