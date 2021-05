Carlos Salcido lamenta no haber tenido la formación en Chivas como lo hace su hijo

Hace unos días las Chivas de Guadalajara Sub-17 se proclamaron campeones del Torneo Guard1anes 2021 donde el hijo Carlos Salcido fue parte del plantel rojiblanco que cumplió con las expectativas, por ello el ex capitán reconoció que a él le hubiera gustado vivir esta formación deportiva que no tuvo, debido a que empezó “grande” en el futbol.

En declaraciones para el diario Record, Salcido no pudo ocultar la satisfacción, tras el éxito obtenido por su vástago, a quien le ve condiciones importantes para trascender dentro del balompié: “Muchas veces quisiera haber yo tenido esta fase que él está teniendo, porque él está en Chivas desde los 9 o 10 años y ha estado subiendo de categoría y va teniendo esta educación deportiva que muchas veces a mí me faltó por temas de la edad, que se me dio grande, pero me da gusto ver que disfruta lo que hace”.

“Creo que es otra parte que me da mucho gusto, porque hoy en día veo a mi hijo jugar y primero me da gusto verlo que le gusta, que le gusta cuidarse, mantenerse, la disciplina, que lo está tomando muy en serio. Que le duele cuando pierde, que le da gusto cuando gana, que no le da lo mismo. Tiene muchas cosas muy favorables y me da gusto que esté en Chivas”, abundó Salcido.

En cuanto a la trayectoria que va forjando Carlos Salcido Jr. el ex defensor mexicano indicó que su labor por ahora solamente es la de padre y no tanto meterse en el tema deportivo, ya que considera que el trabajo que está haciendo con Chivas le ha dado las bases para seguir por buen camino dentro del futbol.

“Creo que los consejos los ha visto personalmente, los ve en casa. Trato de siempre separar lo que es el padre de familia y algún consejo que le pueda dar futbolísticamente hablando. Me toca hacer la parte del padre, de consolarlo cuando está triste, la feliz de que juegan de que gana, de que lo disfruta cuando hace bien las cosas. Trato de dejarlo crecer, creo que él en mi vio muchas cosas, como el cómo se cuidaba uno, qué hacía, que no hacía para tratar de con este ejemplo, de no decir tanto, decir más o menos lo que tiene qué hel campeón olímpico con el Tri en el 2012 y con Chivas en el 2017.acer”, explicó el campeón olímpico con el Tri en el 2012 y con Chivas en el 2017.