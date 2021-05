Otro viejo conocido: Chivas tiene en carpeta a un exdirigido de Víctor Manuel Vucetich

El Deportivo Guadalajara se está mostrando muy activo en el inicio de este mercado de pases de la Liga MX. Luego del mal papel entregado en el torneo Guardianes 2021, sumado a los problemas financieros que posee el club por deudas antiguas, queda claro que la directiva deberá realizar un enorme trabajo en este verano para jerarquizar el plantel de Víctor Manuel Vucetich.

El Rey Midas, justamente, también está muy al tanto de los posibles fichajes que puede concretar Ricardo Peláez, Director Deportivo del club. Dos de los principales apuntados en este momento son Erick Aguirre (Pachuca) y Jaime Gómez (Tijuana). Este último es un viejo conocido del DT, que ya lo dirigió en Querétaro y conoce sus condiciones. No conforme con esto, el estratega habría pedido otro exdirigido: Marcel Ruiz.

Según la información de distintos periodistas que cubren el día a día del Rebaño Sagrado, el mediocampista ofensivo de 20 años es otro que interesa y mucho para esta ventana de transferencias. Vucetich lo conoce por su paso en Querétaro, aunque ahora pertenece a Tijuana, club que lo compró por 3 millones de euros hace un año.

Vucetich le da indicaciones a Marcel Ruiz (Imago 7)

Hasta el momento, el Deportivo Guadalajara no ha realizado ninguna oferta formal pero se ha mostrado muy interesado en su ficha. El oriundo de Mérida ocupa un puesto en el que Chivas se ha mostrado vulnerable: el famoso "enganche". De llegar, podría acompañar a Alexis Vega en la zona de creación de juego y formar una dupla que dé miedo.

"Claro que, si se llega a dar la oportunidad, habría que pensarlo y analizarlo, pero sí me gustaría jugar en un equipo tan grande como ese (Chivas)", admitió el propio Marcel Ruiz en enero de este año. Queda claro que el Campeonísimo está tras sus pasos hace bastante tiempo, tal como sucede con Erick Aguirre.

Los números de Marcel Ruiz en Tijuana

Marcel Ruiz, quien está siendo seguido de cerca por Jaime Lozano para los Juegos Olímpicos de Tokio, no ha tenido una gran temporada. En el Guardianes 2020 disputó 17 partidos (fue titular en 10); mientras que en el Guardianes 2021 jugó 11 encuentros (fue titular en 1 solo). No marcó goles y repartió 1 asistencia. A pesar de que no estuvo en un buen nivel, queda claro que padeció el mal funcionamiento colectivo de su equipo y la poca confianza que le transmitió el DT.