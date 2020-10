Chapo Sánchez: "En clásicos no se cambian las playeras"

Chivas de Guadalajara tiene uno de los retos que siempre se marcan en el calendario como los más importantes cuando se mida, en la Jornada 14 del Torneo Guard1anes 2020, ante Atlas en el Clásico Tapatío. Un compromiso que significa mucho más que tres puntos para la clasificación.

Uno de los jugadores de Chivas que habló en la previa del partido fue Jesús Sánchez. El Chapito fue enfático con respecto a un tema que causó polémica recientemente en el equipo cuando Oribe Peralta cambió playeras con sus excompañeros de América tras la derrota en el Clásico Nacional.

VENADO VENADO VENADO

MEEEEEEEDIIIIINAAAAA ��⚽️



¡Buenos días, ChivaHermanos! ☀️



Comenten con un GIF cómo vivieron este golazo ���� pic.twitter.com/VlUN3u77tF — CHIVAS (@Chivas) October 15, 2020

Si bien hay extremos que no le gustaría llegar, Sánchez confesó que tiene una posición bastante clara. "Creo que la rivalidad dura 90 minutos, muchos tenemos amigos en distintos equipos. En este caso por ser un Clásico yo no intercambiaría playeras, no me gusta, pero es decisión de cada quien", afirmó.

�� @mapb_16 los invita a que se sumen a #ReLateXJalisco y así puedan ayudar a la gente que más lo necesita.



¡Apoyemos como buenos mexicanos, ChivaHermanos! ������



�� https://t.co/ATKAk2OPj2 pic.twitter.com/TkbkMDLx2b — CHIVAS (@Chivas) October 15, 2020

Sin embargo, hay cosas que el defensor no busca exagerar en la rivalidad ante los rojinegros. "Lo que sí es una realidad es que la rivalidad no se puede llevar fuera de la cancha, cada quien tiene su forma de vivir esos partidos y es respetable", manifestó durante un encuentro con la prensa.

Sánchez apunta a una victoria contra Atlas porque espera evitar ese mal rato a la afición y los días posteriores para sí mismo. "Obviamente duele, es el rival con el que no quieres perder. Sí existe una dolencia por decirlo así, entonces trato de estar en casa, asimilarlo y trabajar para que el siguiente sea a nuestro".