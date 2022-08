La relación entre Chivas y Chicharito es sumamente complicada debido a la afición que semestre tras semestre sueña con un eventual regreso del canterano más importante que ha brindado el club, por lo que Javier Hernández dejó en claro su amor por los rojiblancos y que inclusive estaría dispuesto a dar la vida por la institución.

“Cuando me buscaron muy fuertemente antes del Mundial de Rusia. Si me encantaría o no, es una cuestión que no lo sé. Me le di a Chivas al cien por ciento, futbolísticamente es el amor de mi vida, es mi equipo, si por un equipo daría la vida sería por ellos. Ya entran muchísimas cuestiones, en donde hay proyectos y situaciones en donde si se puede llegar a dar, que se dé”, dijo el atacante en charla con Reforma.

El exjugador del Real Madrid y el Manchester United admitió que si se acomodan las cosas y puede volver al Rebaño, le encantaría que fuera una etapa llena de éxito; sin embargo, si no se suscita su regreso, destacó que la primera etapa fue muy positiva para el club y para él como futbolista, por lo que no se considera un malagradecido con el Guadalajara.

Encuesta ¿Te gustaría que Chicharito regrese algún día a Chivas? ¿Te gustaría que Chicharito regrese algún día a Chivas? Sí No Me da lo mismo YA VOTARON 22 PERSONAS

“Juzgue si pueda estar o no, que se me juzgue por lo que hay. Y si puede haber una segunda etapa que sea estratosférica, maravillosa para los dos. Pero si no hay, que nos quedemos con la que hay, fui campeón goleador, debuté, fui campeón, se llegó a una Final de Copa Libertadores, hubo más cosas positivas que negativas.

“Que muchísima gente pueda generar una narrativa en la cual soy un malagradecido que porque no regreso a Chivas, no tiene nada qué ver con eso, lo di todo, ellos me dieron absolutamente todo y ya veremos en el futuro”, concluyó.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!