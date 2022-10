El canterano de las Chivas de Guadalajara y actual delantero de Los Angeles Galaxy en la Major League Soccer (MLS), Javier Chicharito Hernández, se confesó en una reveladora entrevista con Hugo Sánchez y finalmente se refirió a la posibilidad de haber sido vetado por el cuerpo técnico del argentino Gerardo Martino de la Selección Nacional de México al intentar negociar mejoras en los premios, algo que negó de forma rotunda, pero desde entonces no volvió a vestir la playera tricolor y esa negativa habría sido clave.

La cuestionada y polémica ausencia del exitoso canterano del Rebaño Sagrado en el Tri lleva ya un par de años en la opinión pública, pero ha vuelto a la palestra mediática por la cercanía de la Copa Mundial de Qatar 2022 y tras la publicación de la lista de 30 futbolistas a la concentración en España, previa a su debut en el Grupo C de la magna cita: el martes 22 de noviembre frente a Polonia.

Chicharito disputó su último encuentro con Selección: el 6 de septiembre de 2019. A partir de ahí, no volvió a ser citado por Tata Martino, pese a los constantes los reclamos de diversos sectores que rodean al futbol mexicano. Una de las principales versiones en este tema, aseguraba que había liderado a un grupo de jugadores que participó en una mesa de negociaciones para mejorar los premios de los convocados al tricolor, una razón por la que habrían decidido vetarlo de los llamados.

El actual delantero del LA Galaxy y una de las pretensiones de Amaury Vergara para reforzar de vuelta a las Chivas en el Clausura 2023 de Liga MX, platicó con Hugo Sánchez en un programa especial para la plataforma Star+ y le aseguró que no participó directamente en los reclamos económicos de los jugadores. De hecho, argumentó que abandonó un grupo de WhatsApp que se creó para conversar esas cuestiones.

Hernández Balcázar confesó textualmente en su episodio de Hugo Sánchez Presenta que "aprovechando esto, que fíjate no sé por qué nunca lo había mencionado y ahorita que lo mencionas, y me acuerdo, es al revés. Yo en este proceso, desde que llegó el Tata, teníamos hasta un grupo de WhatsApp y yo me salí, porque ya no quería negociar absolutamente nada, yo nada iba a jugar futbol, nada más".

Chicharito continuó: "La gente estuvo diciendo que yo no quería, que yo le digo a los jugadores que no hay que ganar, que yo no tal, que yo no cual y hubo un momento cuando me salí de eso (Grupo de Whatsapp) que a mi me dijeron que tenía que firmar algo y yo les dije, que de firmar o no firmar, mi dinero que voy a ganar por lo que sea, se lo podemos repartir a los utileros y jugadores jóvenes, pero yo no quiero firmar esto, que a fin de cuentas se haga lo que ustedes quieran, yo estoy a favor".

Hugo Sánchez le consultó: "¿Se lo hacían firmar a todos los jugadores?". a lo que replicó, que después de eso, "ya no supe que sucedió. Llevo tres años fuera y ya no sé cómo están las cosas allí. Para que quede muy claro, yo no negocié absolutamente nada en este proceso con el Tata, ni con ellos (jugadores). Cero, al revés, yo me eché para atrás para que la gente que quería hacerlo (negociar); mejor me hago un pasito atrás. Yo sólo voy a jugar futbol, que me convoque: yo juego, disfruto, hago lo que sea, pero los que tengan que negociar y lo tengan que hacer, que lo hagan como lo quieran hacer. Como dicen, si a veces no vas a ayudar, no estorbes".

