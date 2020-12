Chivas: Alexis Vega confiesa que jugó infiltrado y se arriesgó en la ida de semifinal del Guard1anes 2020 de Liga MX

Alexis Vega, delantero de las Chivas de Guadalajara, reconoció la noche del miércoles aún sobre el césped del Estadio Akron todo lo que arriesgó para poder apoyar a su equipo en el empate 1-1 con el club León, en el partido de ida de la semifinal del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX, gracias a un penal concretado por su compañero José Juan Macías (52').

El portentoso atacante del Club Deportivo Guadalajara confesó este miércoles que no estaba al cien por ciento físicamente para enfrentar a La Fiera, en Gigante de Zapopan, luego de poco más de dos semanas inactivo por una lesión en su tobillo derecho. El veloz ariete dejó en claro en un par de entrevistas que jugó infiltrado en ese sector y que por eso puede perjudicar, pero que quiere ayudar al equipo a avanzar a la Gran Final del futbol mexicano.

El "Grú" Vega, junto a JJ Macías, entraron para el segundo tiempo y le cambiaron la cara a las Chivas para conseguir el empate. Vega, en una entrevista con Marca Claro desde el campo de juego, aseguró que "es una lesión complicada en la cual me diagnósticaban de cuatro a seis semanas. Le agradezco a los fisios (fisioterapéutas), a los doctores que se han puesto a mi disposición, por ahí hacemos tres sesiones al día en la cual casi no tenía tiempo para descansar pero bueno, sabemos lo que nos estamos jugando. Todavía no me encuentro al cien por ciento jugué infiltrado, en el cual yo todavía tenía mucho dolor, pero es parte, nos toca arriesgar y que pase lo que pase".

El delantero del Guadalajara señaló a la transmisión de TUDN que "esperamos revertir la situación y sacar el resultado en León". Por lo que argumentó que "sí, sabemos del plantel que tenemos en Chivas, León creo que también lo sabe. Por ahí el primer tiempo estuvo un poco trabado el partido en donde los dos equipos estaban fallando pases quizá muy sencillos, pero bueno en el segundo tiempo se compuso para ambos equipos, los dos tuvimos llegadas y esto es un volado. Hay que seguir trabajando para sacar el triunfo allá en León".

Vega reconoció que "sabemos de la importancia que tienen los jugadores de León, sus delanteros son jugadores que marcan mucha diferencia. Nosotros tenemos un plantel que corre, adentro de la cancha somos 11 contra 11, siempre damos nuestro máximo esfuerzo y bueno estamos para competirle al rival que sea". Añadió que "sí ,estuve más o menos 20 días sin hacer ningún trabajo, puro fortalecimiento en el tobillo, terapias, muy agradecido con todos los fisios, los doctores que han hecho lo posible. No jugué al cien por ciento, no me encuentro para dar todo el sacrificio, pero bueno, es una Liguilla, ya llevo dos años acá y no había podido disputar una. Se hace lo que se puede".

