Chivas: Antonio Briseño desmiente que Oribe Peralta se negara a cobrar penal y marcó uno en 2020 | Video

Antonio Briseño, defensor de las Chivas de Guadalajara, apareció este sábado en las redes sociales para desmentir por completo una supuesta negativa de su compañero Oribe Peralta a cobrar penales desde su etapa en el club América y motivo por el que Jesús Molina fue el designado en el intento que erró durante el empate 1-1 con Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, en el marco del partido inaugural del Torneo Clausura Guard1anes 2021 de la Liga MX y además, recordamos un tiro que concretó en el cancelado Clausura 2020 por la pandemia del coronavirus o Covid-19.

Los integrantes del primer equipo del Club Deportivo Guadalajara se reencontraron este sábado en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, luego del pacto la noche del viernes en Puebla, en la inauguración del calendario, por lo que realizaron una ligera sesión de entrenamientos para culminar los trabajos correspondientes a esta primera fecha y centrarse desde el lunes en su próxima presentación: el sábado frente a Toluca en el Estadio Akron.

El "Pollo" Briseño, como se le conoce en el entorno del futbol mexicano al portentoso defensor, apareció en una interacción que sostenían en las redes sociales Marco Cancino, narrador de la cadena TUDN, con el reconocido periodista Ignacio Suárez, más conocido como el "Fantasma" y quien le afirmó que "a Oribe (Peralta) NO le gusta cobrar penales. Pidió NO ser mas tirador oficial desde que falló el penal en la final America vs Tigres en el partido de ida que pudo haber cambiado la historia". El central de las Chivas le consultó a Suárez, "¿a quien le pidió no tirar más penales?".

Saludos fantasma, pero a quien le pidió no tirar más penales? — Antonio Briseño Vazquez (@pollobv) January 9, 2021

El "Fantasma" Suárez, columnista de Récord, le recordó que Oribe Peralta habría extendido tal petición a Ricardo Lavolpe durante su etapa en el banquillo de las Águilas y a lo que Briseño reaccionó para señalarle que "yo te confirmo que aquí en Chivas nunca ha pedido no tirar penales".

Yo te confirmo que aquí en Chivas nunca a pedido no tirar penales. — Antonio Briseño Vazquez (@pollobv) January 9, 2021

El columnista de Récord en su intento por acabar la polémica bromeó y afirmó que Peralta "en Chivas casi nunca juega. Pero Molina, no fue un invento de Vuce, si era el segundo después de JJ (Macías) y eso seguro no fue de gratis, se lo ganó y hacen mucho drama por la falla". A lo que el "Pollo" Briseño reaccionó con contundencia y argumentó que "de eso a decir que nunca más quiere tirar un penal es diferente. Todo lo que pasa en el partido no es por casualidad, es trabajo día a día".

Pero de eso a decir que nunca más quiere tirar un penal es diferente. Todo lo que pasa en el partido no es por casualidad, es trabajo día a día. Abrazo grande fantasma!! — Antonio Briseño Vazquez (@pollobv) January 9, 2021

Para finalizar la polémica, en Rebaño Pasión recordamos que el primer gol de Oribe Peralta con las Chivas de Guadalajara llegó por intermedio del cobro de un penal y lo hizo en el empate 2-2 con Atlético de San Luis, en el cancelado Clausura 2020.