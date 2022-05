El camino al éxito nunca es sencillo; sin embargo, hay personas que impulsan a sus seres queridos para alcanzar sus sueños y tal es el caso de Alexis Vega y sus padres, quienes realizaron múltiples esfuerzos para impulsar a ‘Gru’ a alcanzar sus objetivos, sin importar que apenas era un niño.

En Chivas Tv se transmitió la historia del delantero con el dorsal ‘10’ rojiblanco, en donde su padre, el señor Ernesto Vega relató uno de los momentos más complicados que atravesaron como familia y el cómo lo solucionaron para que su hijo siguiera con su formación como futbolista cuando aún militaba en la cantera de Pumas.

“Un día le tocó ir de cantera a Estados Unidos. Estábamos un poco mal de dinero y él mismo le dijo al entrenador que no contaran con él porque nosotros no teníamos dinero para el viaje. Cuando llegó a casa le pregunté: ¿qué pasó?, ‘¿cuándo te vas?’ y me respondió: ‘la verdad ya les dije que no voy a ir porque no tenemos lana’. Le dije: ‘mañana que vayas diles que sí te vas a ir, que te aparten tu lugar. Nosotros a ver de dónde sacamos para tu viaje”, recordó el padre del ahora futbolista del Rebaño.

ESPECIAL

Debido a la premura para poder conseguir el dinero necesario, su padre tomó una decisión complicada que inclusive pudo afectar a su esposa e hijos, pero que no dudó para impulsar a Alexis, en donde afortunadamente todo se solucionó y terminó bien para la familia Vega Rojas.

“Faltaban cuatro días para que se fuera y nosotros no teníamos mucho dinero. Pues vendí todos los muebles de mi casa: el comedor, la sala, todo. Cuando llegó le dije ‘ya tengo el dinero para que te vayas al viaje’. Me preguntó cómo le hice, todavía no entraba a la casa, y ya adentro me preguntó: ‘¿y las cosas?’, pues ya las vendí. Le dije: ‘tú vete y cuando regreses te prometo que vas a tener sala, comedor y las camas’. Cuando regresó ya tenía muebles. Eso me dolió mucho, pero gracias a Dios se fue al viaje que quería”, concluyó el señor Ernesto.

