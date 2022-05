El portero canterano de las Chivas de Guadalajara, Raúl Gudiño, protagonizó la mañana de este lunes una emotiva despedida con sus compañeros en el cierre de filas del plantel principal en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle y a su salida afirmó que le hubiese gustado seguir en el redil, pero que desconoce actualmente si su destino será un club en la Liga MX, en la MLS u otro campeonato del exterior.

El Rebaño Sagrado se despidió la noche del domingo tras empatar 1-1 con Atlas en el Estadio Jalisco, gracias a un gol de José Juan Macías y que dejó un 3-2 en el marcador global favorable a los Zorros en una edición especial del apasionante Clásico Tapatío en la Liguilla del Torneo Clausura 2022 Grita México, por lo que este lunes se reunieron en Verde Valle, para finalizar las actividades por este semestre.

Gudiño, quien el próximo 1 de junio de 2022 se convertirá en agente libre tras concretarse el vencimiento de su vínculo contractual con Guadalajara, se despidió de la afición chivahermana la noche del domingo en el Estadio Jalisco, hogar de los rojiblancos durante medio siglo (1960-2010), por lo que la emotividad del momento lo consumió y este lunes continuó en las instalaciones de Verde Valle.

El espigado guardameta canterano reconoció a su salida de Verde Valle que "fue mi idea quedarme en Chivas, estar en esta institución y lo único que puedo decir es que llegué jugando y lamentablemente, por la lesión de un compañero, pero también me voy jugando que es lo más importante y es con lo que me quedo".

Gudiño se despidió entre lágrimas de la afición rojiblanca en el Jalisco (IMAGO7)

Gudiño, quien volvió en 2018 a las Chivas tras su pasantía por el Porto de Portugal como aprendiz del astro español Iker Casillas, aseveró que se marcha "triste, por no haber llegado a un acuerdo ni nada. Creo que ambas partes hicieron un gran esfuerzo, pero al final es futbol, toca seguir otros caminos y metas para seguir adelante. Duele el no seguir en el club que me vio nacer, en donde me formé, en el club que prácticamente es mi vida al estar desde los 11 años, pero son etapas. Nos vamos tristes, a todos nos duele irse de su casa, pero seguimos aspirando y preparándonos para lo que viene".

El espigado arquero dejó en el aire su futuro al señalar que "son cosas que van pasando en la carrera, quiero aspirar e ir por más y me tocó hoy, es una etapa que se cierra, es un paso que damos, nunca vamos para atrás, siempre vamos para adelante. Esperamos que vengan cosas mejores siempre". Añadió que "pronto les tocará saber algunas cosas, creo que veremos lo que se prepara en un futuro, ahorita estamos analizando cuál sería la mejor opción para tomarla".

