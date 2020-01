Chivas anuncia once inicial para debutar en el Clausura 2020

Luis Fernando Tena, director técnico de las Chivas de Guadalajara, no hizo modificaciones a la formación probable que se adelantó y confirmó su once inicial para enfrentar este sábado a FC Juárez, en partido correspondiente a la primera jornada del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX y con este once inicial se presentará en su Estadio Akron.

¡NADA COMO VOLVER A CASA!@JJMacias9 tendrá actividad como titular con @Chivas, en su retorno al Guadalajara; el delantero marcó 19 goles a lo largo del 2019 en la #LigaBBVAMX y con el Rebaño comenzó su carrera desde la Categoría #Sub13 pic.twitter.com/mA6Lx0eWmn — LIGA BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 11, 2020

El entrenador del Rebaño Sagrado se decidió por una alineación con elementos con los que terminó el Apertura 2019 y que gozan de de su confianza para esta recibir a los Bravos, luego de imponerse 2-0 sobre Necaxa en Aguascalientes, para cerrar con broche dorado su ilusionante pretemporada.

El "Flaco" Tena se decantó por Antonio "Toño" Rodríguez como portero, acompañado por una defensiva integrada por: Jesús "Chapo" Sánchez, Gilberto "Tiba" Sepúlveda, Hiram Mier y Miguel Ángel "Pocho" Ponce.

El capitán Jesús Molina aparecerá en la recuperación, junto con el juvenil Fernando Beltrán. Mientras que Isaac "Cone" Brizuela ocupará el puesto de volante por la derecha y Alexis vega aparecerá por la banda izquierda. Eduardo "Chofis" López será el enganche del único hombre en punta: José Juan Macías, en la ya tradicional formación del técnico rojiblanco.

Tena dispondrá de su once inicial de confianza para el estreno