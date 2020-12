Isaac Brizuela sostuvo que, en 2021, el título de la Liga MX será de Chivas

Chivas de Guadalajara continúa su pretemporada en Cancún, que durará hasta el próximo 23 de diciembre, y en donde tendrán un amistoso ante Santos Laguna en el medio. Los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich empiezan a mentalizarse, con todo, para terminar el 2020 de la mejor manera y encarar el Torneo Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX.

Uno de ellos, de los principales emblemas del Rebaño Sagrado, es el Cone Brizuela. Isaac dialogó con Chivas TV este sábado, luego de una nueva jornada de trabajos, en donde analizó lo que dejó el Guard1anes 2020, habló de la pretemporada y palpitó el Guard1anes 2021.

Las principales declaraciones de Isaac Brizuela:

Sobre sus sensaciones en una nueva pretemporada: "Estamos muy contentos de estar en una nueva pretemporada. Estoy muy ilusionado de estar en una nueva temporada con las Chivas y más con este grupo. Somos conscientes de que tenemos un gran plantel. Quienes llegaron van a aportar mucho. Va a ser un torneo donde queremos ser protagonistas, donde aspiramos a ir por todo, pero no tenemos que adelantarnos. Hay que ir paso a paso. Pero a la afición le queremos decir que estamos muy tranquilos."

Respecto a la unión del equipo: "Tenemos un gran equipo. Hay un gran grupo, no hay envidias, ni peleas. La actitud de cada uno contagia al otro. Ojalá esta buena armonía siga así. Mucha gente no esperaba nada de este equipo, hasta se decía que, con todo lo que pasó, no se iba a clasificar, y lo hicimos, cumplimos el objetivo de estar en una Liguilla. Después del juego ante León, tras quedar eliminados, el silencio que se vivió y las caras de tristeza que había era muy duro, todos lo sintieron, el equipo quería estar en una final. Mas allá de todo, eso me gusta, el equipo tiene hambre. El próximo torneo va a ser nuestro."

Sobre Víctor Manuel Vucetich y el cuerpo técnico: "Hoy Chivas tiene un cuerpo técnico ganador. Nos apoyan mucho y eso es importante. Ellos ven la calidad del ser humano por sobre lo futbolístico. Cuando toca estar afuera, apoyamos a los que estén dentro, no importa si a uno le toca salir del equipo. Todo esto hacen más facil las cosas. El trabajo que hacemos está enfocado en que ellos estén tranquilos a la hora de elegir el once titular."

Respecto al Guard1anes Clausura 2021: "Tenemos que estar tranquilos. Ir por la Liguilla. Estamos muy bien preparados para ir por el título. Pero lo que hablamos en la pretemporada también es hacer énfazís en los primeros encuentros, siempre nos cuesta en el inicio. Empezando con el pié derecho es más facil alcanzar los objetivos. El arranque es muy importante, y esos puntos no los queremos dejar ir. Este va a ser un torneo más complicado."

Sobre su presente y su experiencia en Chivas: "Vivo cada pretemporada de la misma manera, más allá de los años. A veces los jugadores de experiencia corren más que los chavos, pero cuando a uno le toca ser chavo no deja de correr, mira a sus compañeros y quiere dar un poco más, para demostrar que está a la altura. Yo trato de enfocarme más en lo físico. Las pretemporadas son las bases de todo el torneo. Vivir una pretemporada es muy lindo, estoy contento, te dan ganas de disfrutar el día a día. Uno no sabe cuando le va a tocar el día del retiro. Disfrutando en el medio y tratando de seguir siendo ejemplo para los chavos."