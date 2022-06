Los rojiblancos no quieren vivir más fracasos no solo en el primer equipo, pues solamente la Femenil y la ub-16 han cumplido con las expectativas en el pasado reciente.

El Club Guadalajara sabe que tiene enfrente borrón y cuenta nueva para el Torneo Apertura 2022 donde la obligación de pelear por títulos no se remite únicamente al primer equipo, pues también en las categorías inferiores tienen la presión de luchar por un trofeo y emular lo que ha hecho la categoría Femenil y la Sub-16 que llegan a esta campaña como monarcas.

El trabajo con las fuerzas inferiores ha dejado buenas cuentas en el Rebaño Sagrado, pues el mismo Ricardo Cadena es la prueba de ello, ya que debido a su gran labor con el CD Tapatío terminó siendo designado como timonel interino hasta que fue ratificado para la siguiente temporada, además de su amplio conocimiento de los jugadores de fuerzas básicas, lo cual ha sido un plus para su trayectoria.

Cabe recordar que anteriormente el encargado de esta área era Marcelo Leaño y con su salida del banquillo rojiblanco también perdió su puesto como director de futbol institucional, con lo cual Mariano Varela asumió el cargo para darle una reestructuración a los equipos de categorías inferiores y continuidad en el caso de la Sub-16 que terminó como bicampeón y ahora jugará en la Sub-18.

“Aquí te presentamos a los responsables de las diferentes categorías, en los que destaca la llegada de Gerardo Espinoza a la filial en la Liga de Expansión MX, mientras que Luis Felipe Peña tendrá continuidad al mando de la generación Bicampeona Sub 16, que ahora competirá en Sub 18. Alberto Coyote regresa a la Sub 20, categoría en la que fue campeón en el AP18”, fue parte de lo que publicó Chivas en su portal oficial.

Técnicos de divisiones inferiores en el Club Guadalajara

Tapatío

DT Gerardo Espinoza

AUX Paulo César Chávez

PF Alex Gorgonio

PF Alonso Rincón

UT Cristian López

Sub 20

DT Alberto Coyote

AUX Mario Ortíz

PF Édgar Capetillo

PF Gerard Piniés

UT Antonio López

Sub 18

DT Felipe Peña

AUX Alberto Ascencio

PF Luis Mercado

UT Mario Guzmán

Sub 16

DT Marco Fabián

AUX Rafael Reyes

AUX Wilber Gómez

PF Juan Melo

PF Óscar Morelos

UT Sergio García

Sub 14

DT Rodolfo Jáuregui

AUX Luis Manuel Díaz

AUX Óscar Delgadillo

PF Alonso Rincón

UT Misael García

