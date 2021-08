¿Quién es Alejandro Zendejas?, el goleador de la Liga MX que Chivas dejó escapar

Las Chivas de Guadalajara no han logrado encontrar regularidad en lo que va del Torneo Grita México Apertura 2021 y esto se traduce en los pocos goles que han marcado también, pues su mejor artillero es Ángel Zaldívar con dos tantos, mientras que el máximo romperredes de la Liga MX, hasta el momento, es Alejandro Zendejas, el volante que juega en Necaxa pero surgido de la cantera rojiblanca, aunque nunca recibió muchas oportunidades de mostrarse en el primer equipo.

El Rebaño Sagrado vuelve a acusar una crisis en este nuevo certamen que no lleva disputado ni la tercera parte de los duelos de la fase regular. Sin embargo, en otros clubes disfrutan de las mieles que no supieron aprovechar con la camiseta rojiblanca, como el volante Alejandro Zendejas, quien suma su tercer torneo con los Rayos y actualmente cuenta con cuatro dianas en la campaña.

¿Quién es Alejandro Zendejas y por qué se fue de Chivas?

Es decir, un solo jugador tiene un gol menos que todos los que ha anotado Guadalajara en el presente certamen. Zendejas tiene 23 años y debutó en Primera División el 6 de agosto del 2016 en un partido contra Querétaro, pero sus actuaciones fueron escasas con el primer equipo, por lo que su andar se fue dividiendo entre la Sub-20, hasta que en el 2017 pasó a la Liga de Ascenso con Zacatepec, encontrando mucha mayor regularidad.

Con los Cañeros jugó hasta el 2018 teniendo buenas actuaciones y sobreotodo minutos, pero volvió nuevamente a Chivas en el 2018, otra vez para tener muy poca actividad en el Máximo Circuito. Es por ello que en el 2020 se fue a Aguascalientes a buscar nuevas opprtunidades y lo consiguió, pues en las tres temporadas con Necaxa prácticamente ha sido titular en todas y ahora es líder de goleo con cuatro anotaciones, dejando claro que el cambio de aires le vino muy bien.

Chivas, por su parte, no encuentra su 11 titular y Víctor Manuel Vucetich solamente ha mantenido a Ángel Zaldívar como su mejor eferente ofensivo. El “Chelo” tiene dos anotaciones, pero en los últimos dos partidos el Rebaño Sagrado no ha logrado marcar, por lo que el aspecto ofensivo sigue siendo un verdadero dolor de cabeza en la Perla Tapatía, mientras tanto, los Rayos celebran el talento que no formaron, pero el que Guadalajara no quiso o no supo utilizar en Primera División.