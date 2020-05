Chivas de Guadalajara fue el más perjudicado por la cancelación del Clausura 2020 acapara portada en Esto

Chivas de Guadalajara fue el club más perjudicado en toda la Liga MX por la cancelación del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX debido a la pandemia del coronavirus o Covid-19 en la nación y este martes un análisis a fondo de la crisis que atraviesa la institución tapatía fue la portada para el diario deportivo Esto, un trabajo de Rubén Beristáin que resaltó la apuesta perdida por los rojiblancos en este semestre, en el que esperaban regresar a la élite.

La primera página de la edición de este martes del "diario de los deportistas" fue protagonizada por el Rebaño Sagrado y su "Operación fallida" al referir que "la cancelación del Clausura 2020 arruinó la inversión de 34 millones de dólares de Chivas en refuerzos para acabar con tres años sin Liguilla y renegociar un mejor contrato de televisión. Además, tenía vendido 90 % de bonos para la temporada".

El diario deportivo analizó la crisis que atraviesan los rojiblancos

El análisis que sirvió para respaldar la portada de ESTO señaló que "El 2020 pintaba para algo grande en la Perla Tapatía. Chivas abrió su cartera, algo atípico en una institución que se había caracterizado en gastar poco, pero justo en el año en el que decidieron romper la alcancía rojiblanca una pandemia arruinó sus planes. El objetivo primordial de cambiar su historia reciente y convertirse en el máximo protagonista del futbol mexicano quedó frustrado por el Covid-19, que además, traerá consigo momentos muy difíciles económicamente para una de los clubes más importantes del futbol mexicano".

La publicación de Esto argumentó que "Guadalajara obtuvo lo mejor, a jóvenes en vías de la consolidación y que podrían tener la confianza de tener su mejor nivel en uno de los clubes más importantes dentro del balompié mexicano. Fueron un total de ocho incorporaciones de lujo y 49 millones de dólares gastados. Con el problema personal que tuvo Víctor Guzmán, la cifra quedó en siete jugadores y un gasto aproximado de 34 millones de dólares. Uriel Antuna, Cristian Calderón, Jesús Ángulo, Alexis Peña, José Madueña, Gallito Vázquez y la joya José Juan Macías completaron el plantel, lo que hizo pensar que sería un Clausura 2020 inolvidable".

En cuanto a los derechos televisivos, agregó que "Chivas se enfocó en crear un plantel de lujo que le permitiera hacer más atractiva a la institución en todo sentido y así buscar más ingresos a nivel televisión. Es así como Guadalajara ahora es el único equipo que no cuenta con un contrato multianual en vigor por sus derechos de televisión, una apuesta de la directiva que la fortuna le jugó en contra. Su alta pretensión era ganar casi 900 millones de dólares por año en su exclusividad, pero ninguna televisora quiso aceptarlo. La alta cúpula rojiblanca tuvo que ceder finalmente y fueron 300 millones distribuidos en diferentes plataformas como lo son Televisa, TV Azteca y Multimedios. Esa fue la razón por la que Vergara y Peláez conformaron un plantel espectacular para que alguna de ellas decidiera pagar la cantidad mayor, lo cual, con la crisis que dejará la pandemia de Covid-19 será más que imposible. La jugada maestra no les salió y el costo de cada jugador ya no lo verán de vuelta de forma redituable".

La nota de Esto añadió que "los tapatíos fueron uno de los clubes que más bonos vendió para el Clausura 2020 por lo que el club perderá aproximadamente 16 millones de pesos por cada partido que ya no se jugó en el Estadio Akron, los cuales fueron facturados incluso desde antes del inicio del torneo. Si se toma en cuenta sólo la fase regular, a Chivas aún le faltaban cuatro juegos en su territorio, incluido un Clásico Nacional ante las Águilas del América, por lo que las pérdidas ascenderían a más de 60 millones de pesos. Los rojiblancos vendieron 31 mil 140 de los llamados Chivabonos con un costo promedio de cuatro mil 566 pesos, lo que significa casi el 90% de la capacidad del inmueble. Ahora la institución está obligada a buscar alguna alternativa para recompensar a los aficionados que adquirieron la mayoría de las localidades al inicio de la temporada. Incluso hasta hacer un reembolso que resultaría catastrófico en la salud financiera del equipo".