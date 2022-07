Las Chivas de Guadalajara viajaron este martes con destino a la Ciudad de Querétaro para su encuentro de la Fecha 5 el miércoles 27 de julio donde tratarán de conseguir la primera victoria del Torneo Apertura 2022, por ello el técnico Ricardo Cadena hizo algunas modificaciones en su lista de convocados de cara a este trascendental compromiso.

El estratega del Rebaño Sagrado no podrá contar con algunos elementos por distintas circunstancias, tal es el caso de Luis Olivas, quien vio la tarjeta roja en el partido frente a León y no será considerado, aunque viajó con el grupo para tener actividad con la Sub-20, en tanto que el canterano Gilberto García tampoco está en la lista al ser requerido por Chivas Tapatío de la Liga de Expansión.

Por su parte, el refuerzo Santiago Ormeño ya fue registrado y estará disponible al ser convocado por el timonel de Chivas, así que su esperado debut es prácticamente un hecho, aunque luce complicado que lo haga como titular. El cambio más significativo se podría dar con el regreso de Hiram Mier a la titularidad.

Convocados de Chivas ante Querétaro

“De entrada Santiago Ormeño fue incluido por primera vez para un partido de Liga MX con las Chivas, mientras que el ‘Chapo’ Sánchez reapareció para ocupar el lugar de Miguel Ponce, quien no realizó el viaje a la ciudad del acueducto. Por su parte, Gilberto García no está considerado para enfrentar a los Gallos, ya que muy probablemente jugará con Tapatío ante Leones Negros. Hay que aclarar que Luis Olivas, quien fue expulsado ante León, aparece en la lista porque tendrá minutos con la Sub 20”, fue parte de lo que publicó el portal oficial del Rebaño.

- Porteros: Miguel Jiménez, Raúl Rangel.

- Defensas: Hiram Mier, Antonio Briseño, Gilberto Orozco, Gilberto Sepúlveda, Cristian Calderón, Carlos Cisneros, Jesús Sánchez, Luis Olivas, Alan Mozo.

- Medios: Fernando Beltrán, Eduardo Torres, Rubén González, Pavel Pérez, Sebastián Pérez Bouquet, Isaac Brizuela, Roberto Alvarado.

- Delanteros: Alexis Vega, Santiago Ormeño, José González, Ángel Zaldívar.

