Las Chivas de Guadalajara se han lanzado con todo para tratar de fichar a Orbelín Pineda para este Torneo Apertura 2022 donde la exigencia será al máximo por parte del dueño Amaury Vergara, por tal motivo el dirigente pretende que haya una plantilla competitiva para ser protagonistas desde el arranque de la campaña que les permita pelear por los primeros lugares y a su vez por el anhelado campeonato.

Desde hace unos días el hijo de Jorge Vergara declaró públicamente que su intención era buscar los servicios del Maguito, un volante ofensivo que no ha tenido la actividad que esperaba en el Celta de Vigo y por ello desean ofrecerle regularidad y de paso que aporte sus mejores cualidades para beneficio del Rebaño Sagrado.

ver también Chivas tampoco puede vender

Pero las negociaciones se han dificultado, primero porque todo indica que Orbelín no quiere volver a la Liga MX y después porque el conjunto español desea vender al mexicano y no prestarlo, para ello habría recibido algunas propuestas sobre la mesa de equipos españoles y al parecer dos mexicanos, entre ellos Chivas, aunque no hay una versión oficial al respecto, razón por la que el guerrerense se encuentra analizando su futuro, o al menos eso es lo último que se sabía.

El extraño mensaje de Chivas para Orbelín

Pero fue este miércoles 22 de junio cuando en la cuenta de Twitter de Guadalajara subieron un meme con la imagen de Pineda y un mensaje que no ha logrado ser descifrado por los medios de comunicación, ni por los aficionados, quienes por un lado se volvieron locos ante la posibilidad de que sea un hecho la llegada del jugador, pero por el otro, de no ser así advirtieron que volverían a arremeter sobre la directiva.

Encuesta ¿Crees que lo de Chivas fue presión para Orbelín o la bienvenida? ¿Crees que lo de Chivas fue presión para Orbelín o la bienvenida? Yo creo que presión Bienvenida, ya se cerró No tengo idea, pero no me gustó YA VOTARON 4 PERSONAS

“Oye @orbelin90 .Tú, yo, festejando goles con la del Rebaño. No sé, piénsalo”, fue el comentario que subieron a la famosa red social, con lo cual no queda muy claro si es la bienvenida del elemento campeón en Chivas en el 2017 con Matías Almeyda o una forma de presión para que Orbelín se decida por Guadalajara.

@Chivas

Twitter

Twitter

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!