Los problemas del Rebaño no se remiten a la falta de más refuerzos, también a la poca fortuna para acomodar a algunos de sus jugadores.

Chivas tampoco puede vender: Jugadores que no entran en planes no salen ni en rifa

En el Club Guadalajara parece que los problemas no terminan y es que ante los pocos refuerzos que han sumado para el Torneo Apertura 2022 con Alan Mozo y Fernando González, a la espera de lo que decida Orbelín Pineda, también se le debe agregar que tampoco han podido acomodar a los futbolistas que no entran en planes y que todavía pertenecen a la institución.

Para el Rebaño Sagrado es urgente encontrarles acomodo a varios elementos que llevan años sin jugar en la Perla Tapatía, pero siguen siendo activos del club y sobretodo, siguen cobrando en las oficinas de Amaury Vergara, pero la situación también se ha complicado en este aspecto y al menos cuatro futbolistas tienen el futuro en el limbo.

ver también Refuerzo de Pumas estuvo cerca de Chivas

El panorama no luce nada halagador para Chivas a menos de dos semanas para que inicie el Apertura 2022, ya que si no se concreta el fichaje de Orbelín Pineda la plantilla que dirige Ricardo Cadena se quedará prácticamente como inició la Pretemporada, solo con las incorporaciones de Mozo y el Oso González, pero con las bajas para el arranque del certamen de Sergio Flores, Jesús Angulo, Jesús Molina y Antonio Briseño en duda.

Chivas tampoco puede acomodar a sus jugadores

Pero la situación que debe enfrentar la directiva no se remite a las llegadas, sino también a la salidas de elementos que no son del agrado ni del cuerpo técnico ni de los altos mandos por lo que hay cuatro jugadores sin un futuro definido y urge que logren colocarlos en otro club para dejar de pagar sus altos sueldos y en caso de venderlos, obtener alguna ganancia.

Encuesta ¿Alguno de estos jugadores debería estar en Chivas? ¿Alguno de estos jugadores debería estar en Chivas? Chofis López Van Rankin Gael Sandoval José Madueña YA VOTARON 4 PERSONAS

“Se acerca el inicio del torneo y no logran acomodar a Eduardo “Chofis" López, Antonio Madueña, Josecarlos Van Rankin y al recién desechado Gael Sandoval. El horno no está para bollos en el redil y en el peor de los escenarios, tendrán que preocuparse también por pagar esas nóminas si no sale un guapo que acepte la ganga. A estas alturas los están rematando porque en unos casos hasta ofrecen pagar parte de su sueldo con tal de negociarlos”, publicó en su columna Sancadilla.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!