Filtran la razón por la que Chivas no quiso aceptar a Andrés Lillini

Hace unos días trascendió la versión de que Andrés Lillini había sido ofrecido a algunos clubes para que cambiara de aires fuera de los Pumas de la UNAM y al parecer uno de ellos fue Chivas de Guadalajara que justamente cambiaron de técnico tras la salida de Marcelo Leaño, pero con el buen trabajo de Ricardo Cadena la situación dio un giro inesperado.

Sin embargo, la dirigencia del Rebaño Sagrado tuvo una poderosa razón para descartar sus intenciones por el timonel argentino, con todo y que la labor de Cadena apenas sería observada para tenerlo en cuenta de cara al futuro en el Torneo Apertura 2022, pues cumplió más allá de las expectativas obteniendo 12 puntos de 12 disputados y colocando al cuadro tapatío en el sexto lugar de la tabla general.

No obstante, la capacidad de Lillini no está en tela de juicio, pues ha logrado sobresalir con los universitarios a pesar de la limitada plantilla con la que cuenta y la falta de refuerzos de renombre, metiéndose a una final de la Liga MX en el 2020 y en este 2022 también peleará por el título de la Liga de Campeones de la Concacaf frente a Seattle Saunders de la MLS el próximo miércoles.

¿Por qué Chivas no quiso a Andrés Lillini?

Según informó el Francotirador en su columna del diario Récord que Lillini fue ofrecido directamente a Guadalajara para que asumiera las riendas del equipo en la siguiente campaña, pero una fuerte razón les impidió si quiera contemplarlo como uno de los candidatos que no tiene nada que ver con su gran desempeño como entrenador durante casi dos años al frente de los felinos.

Encuesta ¿Te hubiera gustado Lillini en Chivas? ¿Te hubiera gustado Lillini en Chivas? La verdad sí No, estamos bien con Cadena YA VOTARON 44 PERSONAS

“Pues resulta que justamente el equipo con el que fueron más insistentes para que le hicieran una oferta el técnico de Universidad fue precisamente a los rivales de Repechaje, Chivas. Pero la directiva rojiblanca contestó con un rotundo ‘no’, y no porque no pudiera ser buena opción, sino porque sabían que estaba en plena negociación con la directiva de Pumas y no querían meterse”, fue parte de lo que publicaron en dicho medio.

