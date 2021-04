¿Les dolió? Chivas derrotó al Atlas y en ESPN los comentaristas se indignaron

Hace dos semanas las Chivas de Guadalajara estaban prácticamente fuera de toda posibilidad de calificar a la Liguilla del Torneo Guard1anes 2021 no sólo por los 13 puntos que tenían, sino por el funcionamiento del equipo rojiblanco que no era convincente, pero luego de una semana perfecta con tres victorias, el panorama cambió y parece que hay a quienes no les cae muy bien el resurgimiento del cuadro tapatío como a algunos comentaristas de ESPN.

En el programa Futbol Picante del sábado 24 de abril, luego del triunfo del Rebaño Sagrado en el Clásico Tapatío frente al Atlas 1-0, personajes como Mauricio Ymay, Jared Borgetti, José Luis Sánchez Solá “Chelís” y Mario Carrillo, manifestaron su indignación por la victoria de Chivas, criticando el estilo de juego y la manera en que vencieron a los Rojinegros, lo que llama la atención es que los cuatro comentaristas coincidieron en todo.

“Chelís” fue el más crítico contra el estilo de juego de los rojiblancos, argumentando que no le agrada la manera en que Vucetich para a Chivas dentro de la cancha: “No pasa nada por decir que no te gusta (estilo de juego) qué así ha ganado muchas cosas, así ha triunfado, que se le apoda el Rey Midas, está bien, no me gusta el estilo”.

“Vi a un Alexis Vega de lateral izquierdo, Uriel Antuna aislado en la derecha, siempre buscando la marca del rival, y lo hizo Guadalajara, así juega Víctor y lo ganó bien. Simplemente era de ganar, son nueve puntos valisos, pero siguen faltando un montón de cosas, pero por ser un Clásico. Hace mucho tiempo yo no veía a Alexis Vega marcando de lateral izquierdo. Antuna estaba igual y después Macías creo que tocó una pelota o dos”, comentó Mario carrillo.

Además de ello, también argumentaron que el gol generado por Alexis Vega fue falta sobre el zaguero del Atlas, pues consideraron los cuatro, de igual manera, que era falta. Sin embargo, el ex árbitro Felipz Rams Rizo los puso en su lugar explicándoles con “peras y manzanas” que nunca existió infracción en la jugada que define de buena manera Ángel Zaldívar.