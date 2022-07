Chivas vs. San Luis no tendrá transmisión por televisión: Cambio de último momento

El Club Guadalajara tendrá otra oportunidad de presentarse ante su afición en este arranque del Torneo Apertura 2022 en el Estadio Akron cuando el sábado 9 de julio reciban al Atlético de San Luis por la Jornada 2, pero la mala noticia para los seguidores y en este caso de ambos equipos, es que el encuentro no tendrá transmisión por televisión sino por una plataforma de streaming.

Aunque inicialmente este compromiso está anunciado en Chivas Tv, TUDN y Azteca Deportes, fue el propio Rebaño Sagrado el que dio a conocer a través de sus cuentas de redes sociales que el duelo ante los potosinos irá en exclusiva por la plataforma VIX en todo México y el resto del mundo, mientras que en Estados Unidos será televisado por Telemundo Deportes.

Con esto siguen los partidos del futbol mexicano cambiando de transmisiones y dando paso a las plataformas nuevas, pues la jornada anterior el encuentro entre Santos y Monterrey también fue en exclusiva por dicho medio que es una alternativa novedosa lanzada hace unas semanas por Televisa como otra opción de contenido no solo deportivo, también de entretenimiento e informativo.

Con esto se confirman mayores complicaciones para los seguidores de Chivas en busca de observar los juegos en el Gigante de Zapopan, ya que el canal Afizzionados es exclusivo del sistema IZZI, pero requiere de un costo extra, lo cual con VIX no será necesario porque es una plataforma que por el momento no tiene costo, aunque el hecho de no contar con internet, un smartphone o tablet, impedirá que se pueda descargar la app.

Encuesta ¿Prefieres los partidos de Chivas en streaming o tv por cable? ¿Prefieres los partidos de Chivas en streaming o tv por cable? Mejor en IZZI Prefiero la plataforma nueva Ninguno está en mis posibilidades YA VOTARON 32 PERSONAS

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en el Apertura 2022?

Ricardo Cadena contará con una semana larga de trabajo para lograr que su equipo vaya encontrando la contundencia que adoleció durante su presentación contra FC Juárez, ya que su siguiente compromiso será el próximosábado 9 de julio las 19:05 tiempo del centro de México en la cancha del Estadio Akron en donde recibirá al Atlético de San Luis.

@chivas

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!