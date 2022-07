El club Guadalajara se presentará este 2 de julio del 2022 en el Estadio Akron para hacerle los honores a FC Juárez dentro del Torneo Apertura y el panorama no luce muy alentador no sólo por la lesión de José Juan Macías o la serie de bajas que tendrán en este duelo, también por las decisiones de una directiva que parece no tener la planificación que se requiere y por jugadores que reciben oportunidades sin aprovecharlas.

El Rebaño Sagrado en muchas ocasiones no es ni un animador dentro de los torneos de la Liga MX, pues en años reciente se habla más de sus fracasos que de sus buenos resultados, para muestra lo que ocurrió el certamen anterior cuando Marcelo Leaño fue despedido en la Fecha 14 y llegó Ricardo Cadena como un bombero que nadie imaginaba que ganaría cinco de siete partidos y calificaría a la Liguilla.

Fue ahí cuando verdaderamente empezó el Clausura 2022 para Chivas, ya que en los duelos con el Ajedrecista en la banca siempre había factores extracancha que le robaban terreno a lo que verdaderamente hacían en la cancha, que tampoco era mucho, pues si no es por Cadena no hubieran calificado ni al Repechaje.

Por tal motivo, en Rebaño Pasión hicimos una encuesta para conocer el sentir de la afición y cuáles son los verdaderos motivos de su malestar, ya que en redes sociales no se han cansado de repudiar publicaciones y posteos en las cuentas oficiales de Guadalajara, evidentemente no todos, pero la mayoría de los fanáticos si están inconformes por una u otra razón.

¿Por qué la afición de Chivas está molesta?

En este sentido, le preguntamos a los usuarios: ¿Qué es lo que más te molesta en Chivas para el Torneo Apertura 2022? Y la respuesta que terminó en el primer puesto con alrededor del 36% es que cada torneo es el mismo discurso y no se compite por campeonatos como prometió Ricardo Peláez a su llegada a la dirección deportiva, pero de esto también son responsables los jugadores, quienes parecieran tener sus speachs muy bien estudiados antes de salir a hablar.

La segunda respuesta más votada fue las decisiones de Peláez Linares y el dueño Amaury Vergara, específicamente en cuanto a refuerzos y la falta de claridad en diversos temas. Un ejemplo de ello este verano fue negar que querían a Víctor Guzmán y después asegurar que iban por Orbelín, al final ninguno de los dos fichajes se dio. La tercera respuesta fue la falta de más refuerzos y en cuarto lugar los altos costos de boletos para el Estadio Akron y de los artículos en general de Chivas.

