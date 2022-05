El portero Raúl Gudiño se despidió de sus compañeros y de una segunda etapa de casi cuatro años en las Chivas de Guadalajara al romper filas el lunes en Verde Valle y a su baja se suma una nueva que se confirmó en un reporte, que aseguró también que el alto mando rojiblanco descarta la salida de tres jugadores que no tuvieron espacio en la plantilla principal durante el pasado Torneo Clausura 2022 Grita México de Liga MX.

El Rebaño Sagrado rompió filas el lunes tras culminar su participación en el Clausura 2022 con un empate el domingo 1-1 con Atlas en el Estadio Jalisco, durante una edición especial del Clásico Tapatío en la Liguilla. El plantel rojiblanco disfruta actualmente de dos semanas de descanso y reportará de regreso a las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para iniciar la pretemporada.

La directiva de las Chivas se mantiene concentrada en definir al director técnico de su primer equipo antes que abra el mercado de pases y así poder trabajar con más tranquilidad en reforzar las zonas necesarias, junto al cuerpo técnico que tendrá la responsabilidad de dirigir los destinos del Guadalajara en el Apertura 2022.

El interino Ricardo Cadena y el uruguayo Diego Aguirre son las principales opciones en Chivas (IMAGO7/Getty)

Jesús Hernández, reportero de La Afición (Milenio), aseguró que aún no se ha dado la renovación de Ricardo Cadena, porque tienen como principal opción a Diego Aguirre. Señaló que "a la gente del área de fútbol le atrae más el perfil del entrenador uruguayo por encima de Ricardo Cadena, quien con resultados se ganó la oportunidad de seguir al frente del equipo". Añadió que se espera que más tardar el jueves se defina al entrenador, pues alegó que la diferencia económica entre lo que pide Aguirre y Cadena es abismal, motivo por el que aún no se decidieron por el uruguayo y "esperan llegarle al sueldo", pero que "si fuera por Ricardo Peláez ya hubieran anunciado a Aguirre".

Las dos bajas confirmadas en Chivas y quiénes aún no se irán del Guadalajara

El también reportero de Multimedios Deportes aseveró en un video las dos bajas confirmadas en Chivas hasta el momento: "el caso de Raúl Gudiño quien pudiera ir a Pumas y César Huerta". El espigado arquero canterano del Guadalajara no logró renovar su contrato y se marcha como agente libre tras una opaca segunda etapa de casi cuatro años en la institución, en la que no logró consolidarse como titular tras su pasantía europea.

Gudiño se despidió de la afición de Chivas tras jugar en el empate con Atlas en el Estadio Jalisco

Hernández, sobre el caso del extremo, expresó que "el Chino Huerta ha hablado con la directiva: No jugué mucho, quiero salir, dejénme ir. Si es posible, que agarre algún equipo de la Primera División, no tiene nada seguro, pero es un hecho que el Chino Huerta y Raúl Gudiño son bajas". Huerta se mantuvo al principio a la sombra de Isaac Brizuela y a su vuelta del préstamo con Mazatlán, tanto Uriel Antuna como ahora Roberto Alvarado lo dejaron sin lugar para jugar, por lo que finalmente se dará su salida. De resto, el reportero adelantó que "hablé con directivos y me dicen que Chapo Sánchez, Pollo Briseño y el Chelo Zaldívar no salen. Tampoco son intransferibles, pero de momento, no salen de la institución. Si llega alguna oferta muy buena se va a estudiar, pero no salen". Por lo que tanto Jesús Sánchez, como Antonio Briseño y Ángel Zaldívar siguen en nómina. En cambio, los casos de Carlos Cisneros y Alan Eduardo Torres se mantienen en evaluación tras ser pretendidos por Monterrey.

