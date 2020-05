¡Chivas lo vio primero! Analizan posible regreso de Erick Gutiérrez a la Liga MX y suman a dos pretendientes

La mesa de expertos del programa La Última Palabra que transmite la cadena internacional Fox Sports debatió la noche del domingo el posible regreso a la Liga MX del mediocampista Erick Gutiérrez, quien refirieron la está pasando muy mal en Holanda y podría regresar a un grande del futbol mexicano, por lo que advirtieron que "se avecina otra guerra entre Chivas y América", además de sumar a otros dos pretendientes en el mercado de transferencias.

El Club Deportivo Guadalajara que había encadenado su cuarto partido sin perder en este semestre al igualar 1-1 con Monterrey, el 15 de marzo y se había mantenido por tercera fecha seguida en la zona de Liguilla al ocupar el quinto lugar de la clasificación general de la Liga MX con 16 puntos, producto de cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas. Todo antes de la suspensión del campeonato por la pandemia del coronavirus, que ya cumplió dos meses.

Gutiérrez durante la temporada le regaló su playera a un chivahermano en Holanda

André Marín, conductor del reconocido programa del futbol mexicano, advirtió que "el PSV (Eindhoven) está dispuesto a negociar y tanto el Guadalajara como el América y se van a sumar a la puja los dos equipos de Monterrey (Rayados y Tigres), van a pelear por traer de regreso al futbol mexicano a Erick Gutiérrez". Pese a que Chivas ya había preguntado por el volante en el pasado mercado de pases para conseguir un préstamo por un año y que sería más factible en esta venidera ventana europea por el hecho de ser final de temporada.

¡SE AVECINA OTRA GUERRA ENTRE CHIVAS Y AMÉRICA! #LUPenCasa Erick Gutiérrez la está pasando muy mal en Holanda y podría regresar a un grande del futbol mexicano...



¡PERO NO DESCARTEN A TIGRES Y MONTERREY! pic.twitter.com/sNFVkm1g1r — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 18, 2020

Eduardo de la Torre, ex goleador rojiblanco y parte del panel de expertos, consideró que "tanto Chivas, como América, Monterrey o Tigres, los equipos fuertes, pueden ir por ese jugador. Pero yo sigo con la esperanza total que se mantenga en Europa, no puede perder la batalla tan fácilmente, lleva dos temporadas y a veces hay que aguantar un poco más". El "Yayo" señaló que "es cierto que su posición, para mí, es de las más complicadas. Un medio de contención mexicano que vaya a triunfar allá (Holanda), es complicadísimo, pero todavía tiene márgen para luchar, para intentarlo" y añadió que "en caso que no se dé, creo que Chivas ya hizo grandes inversiones, ya está completo y América no está haciendo ese tipo de cosas (repatriar mexicanos), sus inversiones son de otro tipo".

El Rebaño Sagrado quedó pendiente de visitar al club Querétaro en una próxima fecha (11) del Torneo de Clausura 2020 de la Liga MX, que se desconoce la fecha de realización y se reanudará tras la suspensión del campeonato por la alerta sanitaria en la nación, debido a la pandemia mundial por el coronavirus o Covid-19.