Chivas se reencontró con la derrota en el momento menos indicado; sin embargo, para el entrenador del Guadalajara, Ricardo Cadena, no le inquieta el haber perdido su racha de cinco triunfos en fila, pero está convencido de que el Rebaño saldrá del Estadio Jalisco con el boleto a Semifinales.

“Sinceramente no. Se pudo dar en cualquier momento. Nadie quisiera sufrir una derrota y menos en una instancia como hoy, pero el equipo está vivo, la serie está viva y a nosotros es una buena oportunidad y seguramente en el Jalisco habrá un equipo con vergüenza, con hambre, con ganas y seguramente accediendo a la siguiente fase”, explicó en conferencia de prensa.

El estratega interino del Guadalajara reconoció que el primer tiempo fue superado su equipo, pero está tranquilo por la buena imagen que mostraron en el segundo tiempo, por lo que confía en el potencial de su plantilla para revertir el marcador, en donde está confiado en que contará con Alexis Vega y él les ayudará a clasificar a la antesala de la Final.

“Para mí la serie está abierta, la sensación que me deja el equipo es que tiene hambre, vergüenza y que va a buscar la remontada al Jalisco. Me deja buena sensación que no regalaron en ningún momento el partido pese a un marcador pesado. Me deja con la confianza y a ellos mismos de que podemos darle la Vuelta en el Jalisco.

“Lo de Alexis, trae un golpe y vamos a ver cómo se encuentra para la Vuelta. Confío en que estará al cien por ciento, es un tipo que nos ayudará a darle la Vuelta al marcador”, puntualizó.

¿Cuándo se jugará la Vuelta?

El segundo episodio de la serie entre Chivas y Atlas se disputará el próximo domingo en la cancha del Estadio Jalisco en punto de las 18 horas, tiempo del centro de México, donde los Zorros tendrían el boleto a la siguiente ronda con cualquier triunfo, empate o incluso cayendo por un gol de diferencia.

