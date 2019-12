"Chivas tiene a los mejores mexicanos": Antuna

Uriel Antuna, mediocampista y uno de los refuerzos de las Chivas de Guadalajara para el Torneo Clausura 2020, aseguró que tras la renovación invernal de la plantilla rojiblanca, ahora cuentan con el material necesario para competirle a los mejores clubes de la Liga MX, incluido el nuevamente finalista: América, su eterno rival.

Y @RPELAEZ9 lo cumplió...



Eso y mucho más lo tendremos hoy en punto de las 9pm en @lideresrebano #Chivas2020 #FelizInicioDeSemana#FelizLunes



No se lo pueden perder

No olviden dar RT pic.twitter.com/Ox3JIKYIMY — Antonio Vivanco (@AntonioViv10) December 9, 2019

El Rebaño Sagrado, que debutará el 11 de enero frente a FC Juárez en el Estadio Akron por el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, tiene en funciones a Ricardo Peláez como director deportivo para reestructurar la plantilla con ocho refuerzos: Antuna, José Antonio Madueña, José Juan Vázquez, JJ Macías, Cristian Calderón, Víctor Guzmán, Alexis Peña y Jesús Angulo, todos presentados e incorporados a la pretemporada en Cancún.

El volante ofensivo de los rojiblanco, primer refuerzo anunciado en este mercado por Peláez, no tiene temor por enfrentar al América y señaló en una entrevista con Fox Sports que "sabemos las nóminas y los jugadores que hay en otros equipos, pero con nuestra filosofía de puros mexicanos podemos competir con los grandes. América tiene una de las nóminas más altas, pero Chivas tiene los mejores jugadores mexicanos de la Liga MX".

Antuna también compartió una clave de su elección por llegar al Guadalajara al reconocer que "una vez que llegaron y me lo plantearon la verdad es que me gustó la manera en que me dijo que quería salir adelante. Me gustan los retos difíciles y este es uno muy bueno. Quiero consolidarme en Primera División".

CUIDADO CON CHIVAS ��❤️��❤️��❤️��



✅José Juan Macías

✅Uriel Antuna

✅José Madueña

✅Cristian 'Chicote' Calderón

✅Víctor 'Pocho' Guzmán

✅José Juan 'Gallito' Vázquez

✅Jesús 'Canelo' Angulo

✅Alexis Peña



Éste Rebaño está __________________________ pic.twitter.com/9iCfOnefMK — Esto en Línea (@estoenlinea) December 9, 2019