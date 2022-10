La directiva de las Chivas de Guadalajara, liderada en su sector deportivo por Fernando Hierro, va por un delantero en el venidero mercado de pases de la Liga MX para el Torneo Clausura 2023 y su agenda cuenta con dos opciones viables: Eduardo Aguirre (Santos Laguna) o Brandon Vázquez (FC Cincinnati), de acuerdo a un confiable reporte de la prensa especializada. Por tal motivo, Rebaño Pasión pulsa la opinión de los chivahermanos, ¿a cuál de ellos contratarías?

El plantel principal del Rebaño Sagrado reporta de vuelta el lunes 31 de octubre a las instalaciones de Verde Valle, para someterse a las valoraciones médicas y físicas de rigor, que dará inicio a una extensa pretemporada de dos meses que llevará a los tapatíos a una concentración de 10 días en la exclusiva zona turística colimense de Isla Navidad y a una esperada gira de dos partidos por España, los primeros días de diciembre.

De acuerdo al más reciente reporte del periodista Erick López para la cadena TUDN, Eduardo Mudo Aguirre de Santos Laguna o Brandon Vázquez de Cincinnati en la Major League Soccer (MLS) aparecen en la agenda de Fernando Hierro para reforzar a la plantilla del primer equipo en el próximo mercado de pases para el Clausura 2023 ante la muy posible salida de Ángel Zaldívar en diciembre y la poca eficacia que tuvieron otros elementos en esa posición, como: Santiago Ormeño, por ejemplo.

Hierro tendría además la opción de regresar a Chicharito a Verde Valle (Getty)

El reporte del corresponsal de la cadena TUDN en la Perla de Occidente adelantó que el delantero de Santos Laguna: Mudo Aguirre, "ya fue sondeado y si esa opción no avanza, Chivas buscará una vez más a Brandon Vázquez", el atacante de apenas 24 años que tuvo una temporada brillante con Cincinnati en Estados Unidos y por el que hace unos meses, Ricardo Peláez no quiso desembolsar 5 millones de dólares, para contratar a Ormeño en un polémico intercambio por Javier Eduardo Chofis López con el Grupo Pachuca.

Vázquez, quien reconoció el contacto y su deseo de poder vestir la playera del Guadalajara, admitió hace un tiempo en una entrevista también con la cadena TUDN, que "sí, era una situación que no sabía que íbamos a pasar, pero sí sucedió que Cincinnati estaba pidiendo un dinero que Chivas no quería poner, entonces aquí sigo". Añadió que "(estoy) contento con este grupo que ha crecido muy cercano con todos aquí y estoy feliz donde estoy ahorita. Tal vez, si es lo mejor para mi carrera y si es algo que me conviene entonces sí claro, ¿por qué no?".

