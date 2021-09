“Bofo” responde de manera épica a Roger: Otro muerto hablando de mis Chivas

Adolfo Bautista es una voz autorizada para hablar sobre Clásicos ante el América y sobretodo para reconocer cuando un futbolista cuenta con las credenciales para hacerse notar a la hora de “calentar” este tipo de duelos y ante las palabras de Roger Martínez, el ex atacante de las Chivas de Guadalajara se le fue con todo indicando que está en la Liga MX "robando”.

Este miércoles, el delantero de las Águilas le dio con todo al Rebaño Sagrado juzgando su pasado reciente, lo cual provocó el malestar de los aficionados rojiblancos incluido el “Bofo”: “Todos saben que es un Clásico y la historia que tienen los dos clubes. Obviamente el Club América es el más grande, los jugadores sabemos eso, sabemos la camiseta que portamos y tenemos que matarnos por el club. Sinceramente yo pienso que Chivas es un club que mucho no ha venido peleando, desde que estoy acá he visto a Chivas en la Liguilla solamente por el repechaje que se metió en los últimos torneos. Ellos son los que se juegan la Final contra nosotros, todos los partidos contra nosotros son una Final”.

Estas palabras no pasaron desapercibidas en Bautista, quien fue el anotador del gol con el que el Club Guadalajara se proclamó campeón en el Apertura 2006 frente a Toluca y quien siempre tiene un respuesta para los detractores del “equipo de sus amores”: “No lo puedo creer, otro muerto hablando de mis Chivas. Los mexicanos le estamos matando el hambre a este retador, así estas robando, muerto”, fue lo que escribió el “Bofo” en su cuenta de Instagram.

No es la primera vez que Bautista le contesta a un americanista, pues la campaña anterior también se le fue con todo a Federico Viñas, asegurando que ni siquiera lo conocía, pues el atacante azulcrema indicó que contra el América todos los equipos se deben preocupar.

El paso del Bofo por Chivas

El “Bofo” Bautista jugó con los Tecos de 1998 al 2002, cuando la directiva del equipo tapatío lo vendió a Morelia para la campaña 2002-2003. En el verano del 2003 pasó a Pachuca donde no pudo encajar con la directiva de los Tuzos, a pesar de que fue campeón. Más tarde llegaría a Chivas explotando al máximo toda su capacidad, pues esto le valió para llegar a la Selección Mexicana y convertirse en campeón en el Apertura 2006, justo cuando vivía su mejor momento como futbolista, sin embargo, su particular personalidad no le dio muchos créditos con el técnico José Manuel de la Torre, quien decidió junto con la directiva, venderlo a los Jaguares de Chiapas.