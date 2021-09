Alberto Guerra: América no es invencible; el Clásico ya está salpicado por el despido de Vucetich

Alberto Guerra rescata sus memorias sin mucha necesidad de intentar recordarlas, pues haber sido campeón con las Chivas de Guadalajara en la temporada 1986-1987 lo coloca como uno de los pocos estrategas que está en la selecta lista inolvidable con el equipo tapatío, por ello reconoce que frente al América en el Clásico Nacional, no tiene tan buenos recuerdos, ya que estuvo en el banquillo cuando perdieron la única Final que han disputado los dos equipos en 1983, sin embargo explica las razones por las que cada partido de esta envergadura tiene los ingredientes suficientes para complacer a los aficionados más exigentes.

En la semana de Clásico de Clásicos del futbol mexicano, el ex estratega de 77 años aceptó charlar con Rebaño Pasión sobre lo que significa medirse al acérrimo rival, con el cual no tuvo tan buenos resultados como hubiera deseado, pues su primera etapa como timonel rojiblanco fue de 1982 a 1989, justo en la década más dominadora de las Águilas, no obstante, consiguió alcanzar la gloria con el campeonato donde derrotaron a Cruz Azul en 1987.

“Yo no puedo presumir de que le ganaba siempre al América porque te estaría mintiendo, me ganaron siempre o casi siempre, pierdo una Final con ellos. Si algo no quiero recordar son los momentos ingratos que nos hicieron pasar, aunque hubo momentos felices, pero fueron partidos grabados especialmente para ellos, o tienen un aparato publicitario donde están llenos de sus memorias y han eructado los momentos felices”, explicó Guerra López vía telefónica.

Lamenta despido de Víctor Manuel Vucetich

“Este partido interesante va a ser y ya está salpicado del despido de Vucetich, de la derrota del América, que esta va a ser la revancha, que qué bueno que esta va ser la oportunidad y en que ahora sí van a saber quién es el primero y que ahora si vamos a clasificar porque el que me estorbaba era el técnico (risas). No lo digo en mala onda, lamento mucho que al Vuce no le haya ido bien, porque yo no deseo para nadie lo que no quiero para mí”.

Por otro lado, el timonel afirmó lo que puede hacer Chivas para derrotar al América en la Fecha 10 de este Torneo Grita México Apertura 2021, pues considera que a pesar de que los azulcremas son superlíderes no son invencibles, pues la semana anterior Toluca les hizo ver su carencias al golearlos 3-1: “América no es invencible, aunque venga de una derrota está compitiendo con argumentos, con una defensa solida, con genialidades que marcaban diferencias, que hacían que cosechara puntos. No creo que sea invencible. Siempre hemos hablado que no importa cómo vayan, pero no es el momento idóneo en el cual se encuentren en estado óptimo los dos equipos. Siento que se van a cuidar, van a ser muy aplicados, muy dispuestos al mejor esfuerzo”.

Pronostica un empate entre Chivas y América

“Creo que van a quedar empatados. Si por ahí se le prenden los focos a Antuna, algo individual al “Conejo”, el Chicote, que ya los hizo ganar en un par de ocasiones, se le refresca la memoria y repite aquellos alardes muy satisfactorios, podrían haber un par de goles 1-1 o 2-2. Los equipos como América casi siempre tiene a alguien que puede resolver una situación, como Roger Martínez o Henry Martín”.

“En Chivas dependen mundo de la iluminación de algunos de los jugadores para conseguir marcar un gol, les cuesta mucho hacer un gol, entonces dependen mucho de la colaboración conjunta, pero que ésta se da en este tipo de encuentros, con ese espíritu de mostrarse aunque los jugadores no reciban la pelota, pero que se genera una situación que prospere o corran riegos para que otros consigan fructificar un avance. Hay una atmosfera de competencia y todos quieren cumplir ofreciendo su mejor quehacer, estos equipos garantizan al menos una cuota de entrega al grado máximo”.

Guerra explica cómo han cambiado las generaciones de futbolistas

“Lo único que alimenta a la instituciones es el éxito, no soportan el fracaso, en Chivas hay un gran cobijo por llamarlo de alguna manera, porque la naturaleza del equipo está sostenida en alguna parte por la tradición, no que tengan que ser tradicionales. Ellos no fueron 5 veces seguidas, los muchachos que están ahora. Almeyda tuvo 5 títulos, tuvo muchas dificultades, pero lo sostuvieron. A Guadalajara cuando los futbolistas llegan no pueden decir ‘ahí dame chance de adaptarme’. No entiendo bien lo que pides (entrenador). A veces llegan al vestidor y les preguntan ¿te gusta el entrenador? No pues me parece bien si lo quieren despedir. ¡Que poca madre! Con el que esté, con el entrenador que esté, me parto el alma y además me ocupo, si tengo que ensayar para superarme. Esa es la mínima diferencia que existe con los jugadores de antes”.

En este sentido, Alberto Guerra recordó el buen trabajo que hizo Alan Pulido con Chivas, sobretodo en el Clausura 2017 cuando fueron campeones, al ponerlo de ejemplo por todas las funciones que realizaba dentro de la cancha, lo cual le valió para compararlo con Fernando Quirarte, el capitán del Rebaño que se alzó con el título en 1987: “Alan Pulido el año que fueron campeones hacía mucho. Transitaba por en medio, recuperaba la pelota iba resolvía situaciones de gol, iba pateaba los tiros libres, iba a ponía pases de goles así hizo muchas cosas y a ese señor ni lo conozco, hasta me puede caer gordo pero profesionalmente hablando esa temporada yo vi muchos partidos donde Alan Pulido fue una referencia y fue ejemplar, hizo el gol para que Chivas saliera campeón”

“A Quirarte le podré caer gordo o nos caemos gordos los dos, o a lo mejor nos saludamos porque somos políticamente correctos, hasta nos abrazamos. Pero en la cancha a él no le importaba si yo lo dirigía, a mí no me importaba si yo lo tenía que “putear”. Hacíamos lo que teníamos qué hacer, él asumía esa cuota de modelo de liderazgo lo que fuera, y eso fue en ese tiempo cuándo salimos campeones y muchos años después Pulido también salió campeón. Hay cosas que no son antiguas, ni actuales, no han perdido vigencia”.

¿Cuándo dirigió Alberto Guerra a Chivas?

Es un hecho que Guerra le cambió la cara a las Chivas desde que asumió la dirección técnica, pues estuvo en dos etapas, la primera fue de 1982 a 1989, donde consiguió llegar a lo más alto con el Rebaño Sagrado, ya que obtuvo el título en la campaña 1986-1987 derrotando en la Gran Final al Cruz Azul en medio de un Estadio Jalisco abarrotado. También ganó dos subcampeonatos con el Rebaño, fueron en las campañas 1982-1983 contra Puebla y un año después perdió la Final ante América.