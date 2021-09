Chivas con Amaury y Peláez nunca han podido derrotar al América

Conforme avanzan los días para el Clásico Nacional, la presión crece de manera irreversible para las Chivas de Guadalajara, pues ante el anuncio de Marcelo Michel Leaño como técnico interino al menos para este duelo que es el más importante del equipo tapatío torneo tras torneo, también salen a la luz las estadísticas negativas que tienen a cuestas Ricardo Peláez y Amaury Vergara, quienes no han podido vencer al acérrimo rival en fase regular desde que ambos dirigen los destinos de la institución.

Amaury Vergara tomó la presidencia del Rebaño Sagrado en junio del 2019, unos cuantos meses antes de que Peláez Linares se uniera como director deportivo y juntos nunca han podido disfrutar de un triunfo de tal envergadura. Esto dentro de fase regular, pues cabe recordar que los rojiblancos eliminaron a las Águilas en los Cuartos de Final del Torneo Guard1anes 2020 con tremendos golazos de Cristian Calderón.

En el Torneo Apertura 2019, que se jugó el 28 de septiembre, el América no tuvo piedad de Chivas al propinarles una goleada de 4-1, mientras que para el Torneo Clausura 2020 el Clásico Nacional no se pudo disputar al ser suspendida la campaña debido a la pandemia por COVID-19, por lo que este encuentro no existe en los registros de las estadísticas.

En el Torneo Guard1anes 2020, que se celebró el 19 de septiembre del 2020, los azulcremas se llevaron la victoria 1-0 con un golazo de Giovani dos Santos, mientras que la campaña pasada, en el Guard1anes 2021 los capitalinos volvieron a alazarse con el triunfo, pero esta vez 3-0 en el Estadio Akron, en uno de los peores partidos bajo las órdenes de Víctor Manuel Vucetich.

Es decir, el Club Guadalajara no sabe lo que es vencer al América en un partido de liga desde el Torneo Clausura 2017, el cual se dio cuando Matías Almeyda todavía dirigía a los rojiblancos y fue el 19 de febrero, en un partido celebrando en el Estadio Akron donde el anotador del gol fue Angel Zaldívar desde los 11 pasos.

Últimos Resultados de Chivas vs. América

Torneo Clausura 2017

Chivas 2-1 América

Torneo Apertura 2017

América 2-1 Chivas

Torneo Clausura 2018

Chivas 1-1 América

Torneo Apertura 2018

América 1-1 Chivas

Torneo Clausura 2019

Chivas 0-2 América

Torneo Apertura 2019

América 4-1 Chivas

Torneo Guard1anes 2020

América 1-0 Chivas

Torneo Guard1anes Clausura 2021

Chivas 0-3 América