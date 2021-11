Chivas vs. Puebla: Todo lo que debes saber de partido de Reclasificación

Las Chivas de Guadalajara llegan después de cerrar el certamen con un valiso triunfo de 1-0 sobre Mazatlán en la última jornada del Torneo Grita México Apertura 2021, por lo que buscarán alcanzar su mejor nivel para meterse a los Cuartos de Final cuando esta noche visiten a Puebla en el compromiso por la Reclasificacion que se llevará a cabo en el Estadio Cuauhtémoc.

No habrá mañana para el estratega del Rebaño Sagrado, Michel Leaño, quien sabe que podría ser su último encuentro del torneo, por lo que tiene que demostrar que la directiva no se equivocó al darle el cargo para seguir con el proyecto rojiblanco en la presente campaña, lo cual le otorga mayor responsabilidad en busca de los objetivos y que el cuadro rojiblanco también vaya enseñando una mejoría a partir de los resultados esperados y no hay mejor oportunidad de demostrarlo que esta noche en la Angelópolis.

1. Horario

Chivas vs. Puebla en el compromiso por el Repechaje de la temporada denominada Torneo Grita México Apertura 2021, comenzará a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) de este sábado 20 de noviembre del 2021.

Puebla vs Guadalajara Argentina: 21/11 00:00 horas Chile: 21/11 00:00 horas Colombia: 20/11 22:00 horas Peru: 20/11 22:00 horas Mexico: 20/11 21:00 horas Estados Unidos: 20/11 19:00 horas PT / 20/11 22:00 horas ET

2. Estadio

El Rebaño Sagrado será visitante en lo que será su decimoprimer compromiso fuera de casa, donde derrotaron precisamente a La Franja en la Fecha 2 y Mazatlán 1-0 en la última jornada, por ello es imperativo que mestren mayor efectividad.

3. Árbitro

Marco Antonio Ortiz será el árbitro central y estará acompañado en las bandas por Michel Alejandro Morales y Enrique Isaac Bustos mientras que como cuarto silbante estará Oscar Macías Romo y en el VAR será auxiliado por Gerardo Martínez Bravo y Juan Joel Rangel Maya.

4. Uniforme

Las Chivas de Guadalajara serán visitantes ante los ante los Camoteros pero podrán utilizar su uniforme estelar con el jersey o camiseta en rojiblanco con el short azul marino con algunos vivos en rojo y las calcetas blancas.

5. Transmisión

Chivas vs. Puebla será televisado a través de la señal de Azteca Siete en todo México y algunos lugares de Estados Unidos, mientras que en otras regiones de la Unión Americana será transmitido por TUDNUSA.