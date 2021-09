Calificaciones de jugadores de Chivas 1x1, luego del 0-0 ante Pumas por la Fecha 8

Chivas de Guadalajara desea dejar en el pasado el fracaso de lo que significó el Torneo Guard1anes 2021 donde apenas calificaron al Repechaje, pero fueron eliminados por Pachuca, por tal motivo la exigencia es al máximo para los jugadores rojiblancos que han reconocido en diversas oportunidades que están en deuda, no obstante, este domingo no lograron salir con las manos llenas frente a los Pumas de la UNAM, uno de los peores equipos de la campaña, luego de empatar 0-0.

Chivas echó mano de sus mejores elementos disponibles para este compromiso, pese a las ausencias de Alxis Vega y Ángel Zaldivar, pero terminaron dividiendo puntos ante los felinos donde el técnico Víctor Manuel Vucetich indicó que van por buen camino en busca de calificar a la Liguilla, aunque todavía tienen mucho por mejorar, por lo que en Rebaño Pasión calificamos a los jugadores tapatíos uno por uno, tras este importante encuentro.

Calificaciones de jugadores de Chivas 1x1

Raúl Gudiño (9): Prácticamente no tuvo actuaciones importantes en el duelo, pues el accionar de los felinos dejó mucho que desear, en las pocas intervenciones se mostró seguro.

Luis Olivas (7): No tuvo muchos embates directos con los rivales, solo tuvo un descuido importante en la primera llegada de los universitarios que no pudieron rematar en el área. Ahí perdió la marca, pero no volvió a tener problemas.

Antonio Briseño (7): Se fue en el segundo tiempo por una amonestación innecesaria. Estuvo atento en el fondo, tuvo una participación regular.

Imago 7

Jesús Sánchez (7): Al igual que todos la zaga rojiblanca nunca se empleó a fondo, trató de ir al ataque por el costado derecho, aunque nunca pudo llegar a línea de fondo para enviar algún servicio.

Alejandro Mayorga (7): Intentó de cruzar la media cancha en algunas oportunidades, pero siempre estuvo más preocupado por defender que por ir al frente a pesar de que el rival no exigió mucho.

Jesús Molina (7): Sigue intermitente en sus actuaciones, casi siempre sale golpeado o dolido de algo. Su falta de dinámica la sustituye con experiencia y volvió a ser sustituido en la segunda mitad.

Eduardo Torres (8): Muy oportuno en la recuperación, aunque perdió varios balones en la media cancha, donde tampoco pudo tener mayor claridad para servir algún buen servicio a los atacantes.

Isaac Brizuela (8) Muy participativo, como es su costumbre. Fue de lo mejor de Chivas, sin embargo no mostró profundidad por el costado derecho. Trató de eludir marcadores, pero con poca fortuna.

Jesús Angulo (7): Sigue lejos de su mejor nivel con el Rebaño. Por momentos jugó por atrás de Jesús Godínez, aunque esta vez no tuvo la velocidad que lo ha caracterizado. Disparó un par de veces al arco desde fuera del área sin fortuna.

Jesús Godínez (6): Poco y nada pudo hacer el atacante al frente. Por primera vez es titular en este torneo y casi no tocó el balón, se vio muy bien marcado y no tuvo mucha movilidad.

Uriel Antuna (6): Aunque corrió mucho todo el partido, tuvo un par de destellos interesantes, con poca inteligencia a la hora de dar el último toque. En otras ocasiones no pudo bajar correctamente el balón y se le fue del campo.

Imago 7

Carlos Cisneros (6): Tuvo la opción más clara en el final del partido, pero no pudo definir al quitarse al guardameta de los felinos. Aunque con su entrada Chivas se vio más veloz al frente, solo lo hizo un par de veces, no estuvo en el nivel de otros juegos.

Gilberto Sepúlevda (6): Jugó como lateral derecho, una posición que no domina, la clara muestra fue que en una ocasión intentó llegar a la línea de fondo, pero no supo qué hacer, se vio perdido y atrás no tuvo trabajo.

Sergio Flores (-)

Hiram Mier (-)

(-) Jugaron pocos minutos, no tienen calificación.