Víctor Manuel Vucetich luego del 0-0 con Pumas: Vamos por el camino correcto

El técnico de las Chivas de Guadalajara, Víctor Manuel Vucetich explicó que el funcionamiento de su equipo dejó mucho que desear en el primer tiempo, sin embargo consideró que fueron tomando mayor volumen, en un juego que por la falta de contundencia no pudieron ganar en la visita a los Pumas de la UNAM la tarde del domingo dentro de la Jornada 8 del Torneo Grita México Apertura 2021 disputado en el Estadio de Ciudad Universitaria.

El estratega del Rebaño Sagrado admitió que en la parte inicial no empezaron de la mejor manera, por lo cual estuvieron cerca de recibir una anotación en contra, pero en general el funcionamiento colectivo de su equipo le agrado, tanto que enumeró las ocasiones en que estuvieron cerca de romper el cerro en la pizarra y afirmó que van por el camino correcto.

“Desaprovechamos una parte del primer tiempo, salimos un poco flojos, fuimos corrigiendo y se hicieron las modificaciones. El resultado no es lo que esperábamos, teníamos la idea de venir por la victoria, tuvimos las opciones clarísimas de llevarnos el triunfo, pero no tuvimos esa certeza, me deja con esa sensación de inconformidad, el equipo se sigue manifestando muy bien, en una cancha difícil como es Pumas la supimos contrarrestar”, apuntó el timonel rojiblanco.

“Lo que se busca es ganar. Los datos estadísticos lo marcan, pero no hemos te ido esa fortuna y ese tino. Hay plena confianza en este plantel de que en cualquier momento va a encontrar esa parte de lo que nos ha hecho falta y buscaremos obtener los resultados para poder aspirar a una calificación”, añadió el Rey Midas.

Vamos por el camino correcto

“Han mostrado (jugadores) cosas muy interesantes, creo que vamos por un camino correcto, es un equipo que genera posesión de pelota, genera llegada, el equipo hace lo suficiente para obtener los resultados. Vamos a mitad de tabla muy cerca a sector de arriba, América es el equipo que se ha destapado y los demás estamos en la disputa para calificar”.

Vucetich explica por qué no jugó Oribe Peralta

“En caso concreto (de Oribe Peralta) determino que la velocidad es un factor que le pude hacer daño a Pumas, es una decisión de estrategia donde utilizo a gente de velocidad, buscamos los movimientos por las bandas y por el centro, incluso se tuvieron opciones muy claras para obtener el resultado”.