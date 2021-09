Porra de Chivas se retira por malos resultados: Dejaremos de solapar a jugadores de papel

Los malos resultados de las Chivas de Guadalajara ya empezaron a causar estragos en la afición, ya que para este duelo ante los Pumas de la UNAM en la Ciudad de México el domingo por la Jornada 8, la Barra Insurgencia publicó en sus redes sociales que no le hará ninguna recepción al equipo en el aeropuerto capitalino porque ya no desean solapar a “jugadores de papel que no sienten los colores”.

Como una forma de protesta por los nueve puntos de 21 posibles que suma el Rebaño Sagrado, una de sus porras más reconocidas ha manifestado el hartazgo que arrastra por el equipo dirigido por Víctor Manuel Vucetich no solo en esta campaña, pues de tres torneos solo han calificado en uno que fue en el Guard1anes 2020 donde accedieron a las Semifinales, pero antes de eso sumaban tres años sin llegar a la Fiesta Grande.

Por lo cual, un sector de los seguidores que semana a semana alientan a los jugadores de Guadalajara y que son los que le dan comúnmente la bienvenida en la capital del país, se han pronunciado al respecto para retirar esta “adulación” como ellos mimos llamaron en el mensaje que emitieron en redes sociales la noche del jueves, dejando claro que esto no significa que dejen de apoyar, sino que simplemente no los recibirán en el aeropuerto.

“Hemos decidido no acompañar al equipo esta vez en la #CapitalRojiblanca Estamos hartos de no ver resultados favorables para el Club. El acercamiento con jugadores y directivos de nada ha servido; nuestras palabras de aliento y exigencia se han ido a saco roto. Nosotros dejaremos de adular y solapar a jugadores de papel que no sienten amor y respeto por la camiseta que portan, por la historia y tradición que debemos preservar y continuar”, fue parte de lo que escribió la Barra Insurgencia.

Chivas viajará a CDMX este sábado

Según la agenda del Club Guadalajara será este sábado cuando emprendan el viaje a la capital mexicana para concentrarse en su hotel y esperar la hora del partido, pero esta vez no habrá la acostumbrada serenata que solía ofrecerle al plantel dicha barra, aunque explicaron que los aficionados que deseen acercarse a los jugadores por su cuenta son libres de hacerlo: “Cualquier persona es libre de ir al aeropuerto o al hotel a pedirle foto y firma a los jugadores”.